El Congreso comienza a desbloquear las leyes de la oposición 'congeladas'

Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han acordado este miércoles comenzar a desbloquear algunas de las proposiciones de ley, la mayoría impulsadas por la oposición, que fueron tomadas en consideración por el Pleno pero que se encuentran 'congeladas' desde hace meses debido a las sucesivas prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas que vienen acumulando.

La presidenta de la Cámara, Ana Pastor, se ha reunido este miércoles con los portavoces para analizar una situación que está provocando el bloqueo de este tipo de iniciativas y tratar de buscar una solución. Y es que más de media docena de proposiciones de ley se encuentran en barbecho desde finales del año pasado al prorrogarse semana tras semana los plazos de enmiendas.

Las leyes paralizadas

Entre estas iniciativas varadas figura la suspensión de la LOMCE, la derogación del fin de la justicia universal, la reforma de la Ley de Indulto, la desclasificación de Secretos Oficiales, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la anulación de la última reforma del Tribunal Constitucional, varias reformas reglamentarios y dos estatutos (Canarias y Comunidad Valenciana).

A la salida del encuentro, el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha explicado que los grupos han resuelto comenzar a desbloquear progresivamente cerca de una decena de proposiciones de ley con el fin de ir adaptando el trabajo al ritmo normal del Parlamento. Eso sí, fuentes parlamentarios han recalcado a Europa Press que aún está por decidir a cuáles se empieza a dar vía libre.

Según sostiene el PP, en esta legislatura existe una "intensísima" actividad, "más que nunca", entre comisiones, subcomisiones y comisiones de investigación que, a veces, "dificulta" la tarea legislativa. Como prueba de ello, Pastor les ha informado de que en tres meses ha habido más comparecencias que las que se contabilizaron en las últimas cuatro legislaturas.

Al menos dos grupos que sumen mayoría

El PNV es uno de los grupos que lleva meses protestando por esta situación, y de hecho su portavoz, Aitor Esteban, consiguió la pasada semana la firma del PSOE, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto para enviar un escrito a la presidenta del Congreso con el fin de que tomase medidas. Sin embargo, en la reunión de este miércoles no ha salido ningún acuerdo sobre qué criterios aplicar a la hora de autorizar o no ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas.

Una vez que el Pleno acepta tramitar una proposición de ley, la Mesa fija un primer plazo de quince días para la presentación de enmiendas que después es susceptible de ser ampliado si algún grupo lo solicita. Estas ampliaciones, que se acuerdan por parte de la Mesa cada semana, son de quince días cada una y pueden aprobarse un máximo de dos.

Los firmantes de la propuesta abanderada por el PNV mantienen ese criterio inicial, pero a partir de ahí ponen límites, con el fin de que no se puedan conceder más prórrogas si no lo piden al menos dos grupos parlamentarios que representen, como mínimo, la mayoría de los miembros de la Cámara. Esas prórrogas serían semanales. Es decir, pretenden que, como máximo, las enmiendas parciales tengan que presentarse aproximadamente un mes y medio después de que el Pleno dé vía libre a su tramitación, a no ser que una mayoría de diputados pida más margen.

A este respecto, y frente a las críticas de los minoritarios de que son el PP y Ciudadanos quienes bloquean las proposiciones en la Mesa del Congreso, el portavoz parlamentario de los 'populares', ha recalcado que el 60% de las prórrogas las han solicitado a la vez PP y PSOE.