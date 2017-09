Los cónsules preguntan por la seguridad para el turismo el día del referéndum

Tantas dudas como el que más tienen los diplomáticos extranjeros residentes en Barcelona. Tantas incógnitas y tantas preguntas que la Delegación del Gobierno en Cataluña decidió organizar una reunión este viernes en el archivo de la corona de Aragón, en el Palau del Lloctinent, para abordar cuestiones relacionadas con el referéndum unilateral. Asistieron 60 del casi centenar de cónsules que están asignados en la localidad y hablaron del 1-O propiamente dicho, pero sobre todo de cuestiones técnicas relacionadas con la afectación que pueda tener la convocatoria con los ciudadanos de sus respectivos países que residan o estén de paso por Cataluña.

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, China, Israel, México, Argentina, Japón, Emiratos Árabes, Suiza, Suecia, Finlandia, Países Bajos y Marruecos fueron algunos de los estados representados en la reunión, en la que no estuvo presente el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. En su lugar, el encargado de dirigirse a los asistentes fue el subdelegado, Emilio Ablanedo. Aproximadamente una hora duró la conversación.

Agradecen las explicaciones

A la salida, la gran mayoría de los cónsules evitaron hacer declaraciones ante los medios de comunicación. Hubo algunos que se limitaron a agradecer las explicaciones ofrecidas por el representante del Ejecutivo. Sí habló a los periodistas el cónsul de Gambia, Juan Antonio del Moral, quien expresó una de las preocupaciones que se habían puesto sobre la mesa: la seguridad de los turistas extranjeros ante posibles altercados a lo largo de la jornada. La respuesta de la Delegación del Gobierno, dijo, fue asegurarles que habrá "seguridad total" y que los turistas pueden estar tranquilos. "Será como cuando uno va a otra ciudad y ve una manifestación, que puede meterse o irse. Dependerá de la voluntad propia de cada turista", afirmó. También reveló que él preguntó sobre qué ocurrirá en los CAP que abren los domingos y que se han establecido como centros de votación. "Se me ha dicho que la primera decisión la tomarán los Mossos como policía judicial, pero no hay protocolo", comentó, y precisó que la información compartida en el encuentro fue principalmente técnica y jurídica, y que no se entró en valoraciones políticas.

Prácticamente a la misma hora, un poco antes, la partida internacional la jugaba también el independentismo mediante una reunión del 'president' Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el 'conseller' de Exteriors, Raül Romeva, con una delegación de 33 diputados de 17. Los participantes conforman una delegación internacional invitada a Cataluña por el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) y tendrán como función hacer un seguimiento de la jornada del 1-O.

El portavoz de esta comisión será Dimitrij Rupel, exministro de Asuntos Exteriores de Eslovenia, país que se independizó de la antigua Yugoslavia en 1991. "Estoy preparado para mirar, observar, ver lo que pasa. Esoy muy interesado y siento mucha admiración por Cataluña", afirmó. También forman parte de este grupo dos eurodiputados de España, Josu Juaristi Abaunz (EH Bildu) y María Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerdas), así como representantes de Bélgica, como Mark Demesmaeker (Nueva Alianza Flamenca), Dinamarca, como Alex Ahrendtsen (Partido Popular Danés) y del Reino Unido, como Joanna Cherry (Partido Nacionalista Escocés).