Crece la preocupación en el PP ante el "riesgo cierto" de perder el Gobierno de Murcia

La tensión entre PP y C's por la situación en Murcia se acrecienta cada día. Los populares ofrecieron el lunes a Ciudadanos retrasar hasta después de Semana Santa el debate sobre la moción de censura presentada por el PSOE para desalojar a Pedro Antonio Sánchez del poder, pero el partido naranja ha pactado con los socialistas que el pleno se celebre el 4 y 5 de abril, pese a que no hay un acuerdo entre las dos partes y los socialistas quieren formar un gobierno tripartito que cuente también con Podemos y los de Albert Rivera prefieren que se adelanten las elecciones.

No obstante, el comportamiento de Ciudadanos ha aumentado lapreocupación en el PP, que ve un "riesgo cierto" de que un pacto entre la oposición les arrebate el Gobierno murciano. "Es un dato muy relevante que el PSOE y C's se hayan puesto de acuerdo en la fecha del debate", admitían este martes fuentes de la dirección conservadora.

Los populares afirman además que "no entienden las prisas" de Ciudadanos, que no ha aceptado esperar a que haya un pronunciamiento del juez que investiga a Sánchez por el 'caso Auditorio'. El barón conservador va a pedir el archivo de la causa y los populares confian en la respuesta a la petición no se demore demasiado, aunque reconocen que el hecho de que la acusación vinculada al PSOE haya pedido la recusación del magistrado puede retrasar el pronunciamiento.

Ciudadanos, por su parte, no ha aceptado las presiones del PP para retrasar la moción para no dejar sin validez el ultimatum que dieron a Sánchez para dimitir y que concluyó el pasado lunes.

APOYO SIN FISURAS EN MURCIA Y CON MÁS DUDAS EN MADRID

Sánchez insiste en su inocencia y cree que el caso, como el resto de las demandas interpuestas contra él, quedará en nada y así se lo ha trasladado a Mariano Rajoy. El presidente regional tiene un apoyo sin fisuras en el PP murciano, donde están viviendo esta situación como una afrenta y han decidido cerrar filas con él "hasta el final", según fuentes del partido.

Si bien, en la dirección nacional de la calle Génova la situación no sé ve tan meridianamente clara y sus miembros insisten en que van "día a día". En este sentido, el equipo más cercano a Rajoy asegura que su formación no presentará un candidato alternativo a la moción socialista el miércoles, día que se cierra el plazo, pero no es capaz de asegurar que la situación no cambie de aquí al debate de la moción.

Las fuentes consultadas aseguran que si el juez archiva la causa, evidentemente mantendrán el apoyo a Sánchez. Si bien, si de aquí al pleno hay un auto que cuestione la actuación del presidente o bien el PSOE y C's alcanzan un acuerdo, quizá Rajoy se podría plantear pedirle que dé un paso atrás.

En cualquier caso, en 'Genova' intentarán seguir negociando con Ciudadanos para tratar de evitar que apoyen la moción socialista y conformen un gobierno alternativo.