Dastis apunta en la ONU al 'procés' como "incompatible con la democracia"

Cuando el domingo llegó a Nueva York para participar esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, aseguró ante la prensa: “No tengo en la agenda hablar del tema catalán”. El “tema”, sin embargo, entró en su discurso en el debate plenario de la Asamblea este jueves por la noche (madrugada en España), una intervención ante una sala casi vacía en la que ha apuntado al 'procés' (aunque sin nombrarlo directamente) como “incompatible con la democracia”.

“Cualquier desafío a las reglas del juego democrático constituye un ataque grave contra la convicencia en paz y libertad”, ha dicho Dastis poco después de arrancar su discurso, sin mencionar en ningún momento Catalunya, el referéndum del 1-O o los acontecimientos de los últimos días. “Contraponer una presunta legitimidad a la legalidad constitucional desemboca inexorablemente en la vulneración de derechos fundamentales de millones de ciudadanos y es incompatible con la democracia”.

"Defensa del Estado de Derecho"

El titular de Exteriores había defendido antes en esa misma intervención que “el gobierno de España ni puede ni va a renunciar a la defensa del Estado de Derecho” y había añadido que “los poderes públicos tienen el deber de garantizar los derechos y libertades de todos los españoles”.

En el discurso, en el que se ha estado trabajando hasta unas horas antes de que Dastis lo pronunciara en Nueva York, el ministro también ha defendido que “el imperio de la Ley en la esfera internacional no puede permitir quiebras al principio de soberanía e integridad territorial de los Estados”. Sus palabras, no obstante, han ido seguidas de una mención no a España sino a la anexión de Crimea (por parte de Rusia en 2014) y otras vulneraciones de esos principios en Ucrania . “Es muy de lamentar que un hecho de esta índole se haya producido en Europa en pleno siglo XXI”, ha dicho.

“Dejen de contar mentiras”

Horas antes Dastis había participado en una entrevista en la página en Facebook de la ONU en la que se le ha preguntado por el referéndum catalán. En esa ocasión ha pedido “al gobierno de Cataluña que dejen de contar mentiras y cesen esas iniciativas ilegales, excluyentes y divisivas”.

El jefe de la diplomacia del gobierno de Mariano Rajoy, que hace dos días en una entrevista en Nueva York con el canal económico Bloomberg acusó a los independentistas de “usar algunas actitudes nazis”, ha asegurado también en la entrevista de Facebook que “el gobierno (español) está tratando de proteger y garantizar sus derechos a todos los catalanes y asegurarse de que van a poder seguir siendo españoles y viviendo en un clima de convivencia y de armonía”.