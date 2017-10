El director de los Mossos: "No dejaremos que nadie cuestione nuestra profesionalidad"

El director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, ha defendido la labor de los agentes de la policía autonómica, al día siguiente de que la Fiscalía de Barcelona decidiera romper relaciones con el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), en plena tensión derivada del 1-O. Durante su discurso en la inauguración del año académico 2017-18 en el centro de Mollet del Vallès, y con el plantón de los representantes del Estado, ha advertido: "No dejaremos que nadie cuestione nuestra profesionalidad, siempre actuando en beneficio de la convivencia y la protección de las personas y de acuerdo con unos valores que nos son propios".

"Si alguien no quiere venir es porque se excluye, no porque nosotros no le invitemos", afirmó después de que la Fiscalía de Barcelona haya decidido no impartir clases ni conferencias en el ISPC y ante la ausencia en el acto de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército y miembros de la judicatura, pese a haber sido invitados.

Tras añadir que "las puertas del instituto han estado abiertas a todos los pensamientos", ha admitido que se viven "momentos complicados estos últimos meses", con una alusión también a los atentados terroristas en La Rambla de Barcelona y en Cambrils, y destacando el papel de los "servidores públicos": "Nos devolvieron el marco de convivencia, dieron confianza y nos maravillaron".

Soler ha presidido el acto, que no ha contado con el 'conseller' de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, así como la directora del ISPC, Annabel Marcos. Sí han estado presentes el mayor de Mossos, Josep Lluís Trapero; el comisario Ferran López y otros comisarios de los Mossos; el intendente jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez; el secretario general de la Conselleria, César Puig, y los directores generales de Bombers, Juli Gendrau; Protección Civil, Joan Delort, y la directora del Servicio Catalán de Tráfico(SCT), Eugènia Domènech.

Ovación a Trapero

Trapero ha recibido una gran ovación por parte de los asistentes, que le han aplaudido durante unos minutos cuando la exdirectora del ISPC Núria Aymerich le ha dedicado una de las distinciones a él y a los Mossos "como signo de admiración por su voluntad de servicio, compromiso y lo que representan".