ERC y la CUP denuncian identificaciones e incautaciones de material del referéndum

ERC y la CUP han denunciado este viernes a través de las redes sociales que durante la pasada noche policías locales, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han identificado a miembros de su partido y les han requisado material del referéndum durante la pegada de carteles en el inicio de la campaña por el 1-O.

Los hechos denunciados han tenido lugar en poblaciones como Montcada i Reixac, Cerdanyola, Ripollet, Masquefa, Figueres, Llagostera, Premià de Mar i les Cases d'Alcanar y responden a las órdenes de la fiscalía de impedir cualquier acción que tenga como objetivo colaborar en la celebración del referéndum. Fuentes de los Mossos han asegurado a la Agència Catalana de Notícies que no han retirado material de campaña.

En Montcada i Reixac (Vallès Occidental), la Policía Local ha intervenido material de campaña, según han denunciado las juventudes de ERC (JERC) en Twitter. Una patrulla detuvo la pasada noche a un grupo de personas en la calle de Bogatell de la población y les requisó una escoba, un cubo, cola y material para pegar carteles. Además, los agentes identificaron a tres miembros de ERC y uno de las JERC.

Esquerra forma parte del Gobierno municipal de Montcata i Reixac junto con Círculo de Montcada e ICV-EUiA, fuerza que ostenta la alcaldía. La alcaldesa, Laura Campos, ha mostrado su apoyo a la celebración del referéndum.

En declaraciones a la ACN, el presidente de ERC en esta población, Oriol Ribas, ha explicado que después de este episodio no pudieron seguir pegando carteles, pero que a lo largo del día de hoy retomarán el trabajo. En todo caso, Ribas ha manifestado que desde su partido respeta la actuación de la policía local que "está cumpliendo órdenes porque la han habilitado como policía judicial desde la fiscalía". "No queremos culpabilizarles, ellos hacen su trabajo y y si no cumpliesen con las órdenes tendrían problmeas, pero nosotros seguiremos trabajando por el 'sí' y por la celebración del referéndum", ha añadido.

Al cuartel

En las Cases d'Alcanar, agentes de la Guardia Civil se llevaron al cuartel de Sant Carles de la Ràpita a tres miembros de la CUP que participaban en la campaña. Allí las identificaron y poco después las dejaron marchar.

En Cerdanyola, los anticapitalistas han denunciado que los Mossos y la Policía Local han identificado a la concejala de la CUP Eli Vila cuando colgaba carteles de la campaña del referéndum. Además, los agentes se han llevado un cartel de muestra. También en Ripollet, la CUP ha asegurado que los Mossos han identificado y requisado carteles. Y las policías locales de Figueres, Masquefa, Premià de Mar y Llagostera han actuado de igual manera.