Errejón advierte que si gana el entorno de Iglesias, Rajoy seguirá en la Moncloa

A Íñigo Errejón le preocupan los resultados del CIS en los que Podemos no saca rendimiento de un PSOE descabezado después del 'harakiri político' de haber entregado el Gobierno a Mariano Rajoy.El secretario político sostiene que su partido está perdiendo un tiempo valioso para hacerse con la bandera de la oposición porque están en un rumbo político equivocado que no impone tanto Pablo Iglesias, como el entorno le rodea. Los filósofos de la fuerza morada han descrito ese equipo como una “camarilla” que tiene“secuestrado” al líder y que está dispuesta a “destruir” a la organización por mantenerse en el poder. Ese círculo, alegan, ha arrinconado al equipo del Podemos original.

Errejón ha admitido este miércoles la tesis señalada por los filósofos y ha mostrado su preocupación por los efectos que podría tener que ganen en la asamblea ciudadana. “Si se imponen las tesis de los compañeros que acompañan a Iglesias es más difícil sacar a [Mariano] Rajoy de la Moncloa”, ha alertado Errejón entrevistado en la Cadena Ser. El ‘número dos’ ha evitado situar al líder podemista en esa misma categoría. “El problema no es Pablo. A Pablo le he visto interpretar, dirigir y capitanear la transversalidad, así que el problema no es Pablo. Si creyera que esa lista es la mejor iría en ella”, ha señalado para transmitir su admiración a Iglesias como secretario general, pero marcar distancia del equipo que le rodea.



LOS ORIGINALES, APARTADOS



Errejón no ha escondido su pesar porque el equipo original de Podemos, el que preparó las elecciones europeas (2014) o protagonizó la remontada (20-D) haya sido apartado por la llegada del entorno pablista. ¿Está entonces Iglesias secuestrado, como señalan los filósofos? “Pablo no es una persona carente de personalidad. Lo que sí creo es que ha habido un desplazamiento de compañeros que ha acompañado el Podemos original”, opina Errejón, “el grueso de esa materia gris me acompaña en la lista Recupera la Ilusión, y al mismo tiempo se ha producido un viraje ideológico que nos ha desconectado de ciudadanos que se han quedado huérfanos con la llegada de Rajoy a la Moncloa”.

El secretario político considera que si Podemos no recupera su rumbo original su futuro no es nada “halagüeño”, como demuestra el CIShecho público este martes.

“Me parece que ningún fallo de los partidos tradicionales nos va a dar la victoria. Es fundamental recuperar la iniciativa”, sostiene, para subrayar que si un PSOE sin líder que se abstuvo para permitir a Rajoy seguir como presidente del Gobierno sigue recortando puntos a Podemos, está claro que el rumbo del partido morado es un error que solo les puede llevar a ser un partido minoritario arrinconado en la izquierda.