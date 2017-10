Felipe González afirma que él ya habría aplicado el artículo 155 en Cataluña

El expresidente del Gobierno Felipe González ha vuelto a ser tajante con la cuestión catalana. Reunido este sábado en Berlín para la celebración del 25 aniversario de la muerte del excanciller socialdemócrata alemán Willy Brandt, ha abogado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspendería de facto la autonomía de Catalunya. "Yo hubiera suspendido a los responsables que han violentado la Constitución y el Estatuto de autonomía en sus funciones y hubiera tratado de excluir la vía penal y la vía de los jueces”, ha asegurado.

Recalcando que solo habla en su nombre, el exlíder del PSOE ha criticado al Gobierno de Mariano Rajoy por su inacción en la que ya es la peor crisis política de la historia reciente de España. "Me inquieta cuando Rajoy dice: 'No me obliguen a hacer lo que no quiero hacer', porque yo creía que le pagábamos para hacer lo que tiene que hacer", ha afirmado.

A pesar de que para González es "legítimo defender un proyecto independentista”, ha remarcado que esta vía no puede promoverse “rompiendo las reglas del juego”. De esta manera, a su juicio, el Gobierno debería haber aplicado ya el artículo 155 y demostrar que hay consecuencias para aquellos que "rompen la convivencia”. “Tienen que saber que hay un Estado de Derecho y una democracia que hay que respetar”, ha apostillado el expresidente, actualmente consejero de la empresa energética Gas Natural.

No a la mediación internacional

Con estas declaraciones, el exlíder del PSOE deja claro que es partidario de una vía dura por la que ya han apostado otros antiguos mandatarios del partido como Alfonso Guerra y José Bono. Unas palabras que también se interpretan como un gesto de presión interna a la actual dirección socialista. Así, ha añadido que el PSOE debería apoyar al Gobierno español si este hace "lo que tiene que hacer”.

Aunque ha explicado que "siempre es lamentable que haya heridos”, González ha insistido en que los cuerpos de seguridad actuaron como policía judicial en la operación del 1-O y ha cargado contra los Mossos, de quien opina que actuaron correctamente durante años “hasta que se han contaminado de la política equivocada de los representantes del Gobierno catalán".

González descarta asimismo la posibilidad de una mediación internacional. "No he oído una sola razón que la justifique”, ha apuntado, considerando que se trata de un "ruido de cascabeles” que solo interesa en Barcelona.