Felipe González compara el referéndum en Cataluña con Venezuela

El expresidente Felipe González ha dicho este martes que España vive "una dramática crisis de Estado" por el órdago secesionista en Cataluña, que "se parece mucho" a Venezuela, donde Nicolás Maduro perdió las elecciones y "se inventó" otra asamblea nacional constituyente.

Durante su intervención en la II Asamblea General de Madrid Foro Empresarial, González ha pedido "por favor" a los gobernantes independentistas que vuelvan a la legalidad. Así, sin pasar por el sufragio universal, "decide crear una legitimidad originaria para marcar los destinos de su país en contra de la constitución que ellos mismos habían aprobado", ha dicho en alusión a Venezuela y al secesionismo catalán.

También ha advertido que la situación en Venezuela no se recupera con las simples apelaciones al diálogo, porque "el diálogo se queda vacío de contenido cuando no conduce al pacto y a la reconciliación, cuando no se negocia de verdad".

Además, ha tenido palabras de apoyo para su "amigo" Joan Manuel Serrat, muy criticado, sobre todo en las redes sociales, por cuestionar el referéndum secesionista del 1 de octubre.