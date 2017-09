La fiscalía decidirá si actúa contra los miembros de mesas electorales tras el 1-O

La Fiscalía da por hecho que no habrá referéndum el 1 de octubre. Por eso no se ha planteado qué ocurriría con los eventuales miembros de las mesas electorales. Si se obligara a alguien a serlo, sería constitutivo de un delito de coacciones. Pero en el caso de que se participara de forma voluntaria, el ministerio público no decidiría si se debe actuar contra esas personas por la supuesta comisión de algún delito hasta conocer qué han hecho en concreto.

En el proceso participativo del 9-N del 2014, la fiscalía solo actuó contra los responsables de la organización, no contra los voluntarios, pero la actividad fiscal de cara al 1-O supera con creces la que tuvo entonces, con cuatro querellas y diligencias abiertas a todos los alcaldes que pusieron a disposición del Govern sus locales.

Envío inminente

Desobedeciendo todas esas advertencias y suspensiones, el Govern enviará a finales de esta semana o principios de la próxima las cartas a los miles de ciudadanos elegidos por sorteo para formar las mesas electorales del referéndum, según explicaron fuentes del Ejecutivo catalán a este diario.

Teniendo en cuenta que el Govern prevé constituir entre 6.000 y 8.500 mesas electorales, y que cada mesa está formada por un presidente y dos vocales, el número de comunicaciones que tendrán que realizarse, sumando a los dos suplentes por cada miembro de la mesa, oscilaría entre las 54.000 y las 76.500.

Según el calendario marcado por el Govern, el sorteo de los miembros de las mesas se realizó entre el 8 y el 13 de septiembre y estas personas "recibirán la notificación de su designación en el plazo de dos días después de la designación". No obstante, se introduce un matiz: "Si esta notificación se produce más tarde, el retraso no será causa invalidante de la designación". El calendario prevé también que los elegidos para las mesas puedan presentar alegaciones para no participar hasta el 18 de septiembre.

"Todavía hay margen"

En todo caso, las fuentes consultadas aseguran que "todavía hay margen para llevar a cabo este trámite preceptivo para el normal desarrollo de la consulta. Igualmente, no han sido enviadas todavía las tarjetas censales a los ciudadanos de Catalunya para informarles del colegio electoral que tienen asignado. Sobre esta gestión, no hay ninguna previsión en el calendario, pero el 'president' Carles Puigdemont garantizó el miércoles por la noche en la entrevista que dio a TV-3 que tarde o temprano las tarjetas se mandarán.

En la web del referéndum habilitada por la Generalitat se indica que es "obligatorio" ejercer el cargo de miembro de una mesa electoral si se resulta elegido en el sorteo. Sin embargo, no se indica si habría sanciones para aquellos que decidieran no participar en la consulta independentista. En la otra cara de la moneda, además, y pese a que la fiscalía permanece en modo pausa ante esta situación, el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, avisó el también el miércoles que participar en una mesa implicaría estar cometiendo un acto ilegal.

Correos evita la consulta

Con el frente judicial en auge, Correos ha enviado un comunicado a sus oficinas ordenando que se abstengan de tramitar envíos relacionados con el 1-O. En todo caso, el Govern ya contaba con esa posibilidad y estudió alternativas.