García Revenga, "decepcionado" por la falta de apoyo del rey Juan Carlos tras ser despedido

El exasesor y exsecretario de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga, ha confesado este sábado estar "decepcionado" con el rey emérito Juan Carlos I por su falta de apoyo tras ser despedido de su puesto en Zarzuela, en el que sirvió durante 22 años, sin derecho a recibir indemnización.

"Lo que pido es una indemnización por los años que he estado porque entiendo que he tenido una relación laboral", ha subrayado en declaraciones a Onda Cero.

García Revenga, que tiene planteadas dos denuncias ante el Ministerio de la Presidencia, del que dependía su puesto, ha explicado que esperaba que el rey emérito le pasase "una mano por el hombro, como se suele decir" y desde la familia del Rey se le ayudara ahora que está en situación de paro y teniendo que pagarse la Seguridad Social sin poder prejubilarse.

450 EUROS DE PARO

"Cobro los 450 euros del paro para mayores de 55 años; no me avergüenzo. Mi familia me ayuda económicamente", ha explicado.

Según ha relatado, de las dos denuncias que interpuso contra el ministerio, una sobre los trienios la ha ganado, y la segunda la ha perdido, aunque asegura que recurrirá la sentencia y aclara que está dispuesto a "llegar hasta donde sea posible". "Hasta el Supremo y si es necesario hasta Estrasburgo", ha advertido.

En este sentido, al ser preguntado por "lo que ha visto" durante su vida en Zarzuela, ha indicado que no descarta escribir un libro para el que indica que ya tiene un posible título pensado: 'De lo que aún me acuerdo'. En todo caso, pone de relieve que "quien tiene la conciencia tranquila no tiene por qué preocuparse" acerca de lo que pueda escribir en él.

"SE HA HECHO JUSTICIA CON LA INFANTA CRISTINA"

El exasesor de las infantas, que primero ejerció como maestro de inglés y posteriormente se incorporó como secretario de las dos infantas hasta el pasado mes de diciembre, ha resultado eximido de toda vinculación con el 'caso Nóos', y acudió al juicio "únicamente como testigo voluntario", según ha indicado. En su declaración en el juicio, aseguró que Iñaki Urdangarin tenía un interés lucrativo en el Instituto Nóos y que su función en esta entidad se limitó a coordinar las actividades oficiales de la infanta y su marido.

Asimismo, García Revenga a asegurado que fue imputado en el caso "sin saber por qué" y cree que en la sentencia "se ha hecho justicia con doña Cristina", además de asegurar que él durante su tiempo en la casa real "siempre le dijo a Urdangarin lo que le gustaba y lo que no". El exsecretario ha manifestado también que todavía mantiene relación con la infanta y su marido. "Quiero mucho a sus hijos, que son los grandes perdedores", ha añadido.