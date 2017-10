El Gobierno exige claridad a Puigdemont y recalca que el diálogo debe hacerse "dentro de la ley"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, comparece esta mañana en la Moncloa para responder a la carta que Puigdemont ha enviado a Rajoy.

Santamaría ha anunciado que Rajoy ha contestado a Puigdemont: "El Gobierno lamenta que el president haya decidido no contestar al requerimiento del Gobierno. No era muy difícil decir si sí o no había decalrado la independencia. En un tema tan importante solo se le pedía y se le pide claridad. El Gobierno espera que las horas que quedan para que se cumpla el segundo plazo de ese requerimiento, el señor Puigdemont conteste con la claridad que le exigen todos los ciudadanos y que el Estado de derecho requiere".

Además, ha considerado que "no resulta creíble que el señor Puigdemont pida debate al Gobierno cuando se lo ha negado a los grupos de la oposición en el Parlament. Invitamos al señor Puigdemont a debatir donde se debaten los grandes temas del país. Tiene una última gran oportunidad de dialogar. Nada le niega el diálogo, pero este tiene que hacerse dentro de la ley, con la máxima claridad, y en donde reside la soberanía, en el Congreso".

"Sigue teniendo en su mano resolver la situación, que conteste sí o no. Nadie ha tenido más fácil evitar que se respete la Constitución", ha añadido.