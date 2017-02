González y Aznar se unen para denunciar el encarcelamiento del opositor venezolano Leopoldo López

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar han llamado este jueves a la activación de la Carta Demócrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el caso de Venezuela, lo que abriría un proceso que podría culminar con la suspensión del país del organismo.

En un acto organizado en el despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, en motivo de los tres años del encarcelamiento del opositor Leopoldo López, han denunciado que el diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición no es más que una "farsa" para humillar a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y para hacer ganar tiempo al régimen.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha incorporado al acto porque considera que se trata de una "causa justa", en referencia a la necesidad de denunciar el ingreso en prisión López. El dirigente naranja ha destacado la importancia de que en este tipo de eventos asistan representantes de distintas ideologías y partidos, como los ex presidentes socialista y popular.



IGLESIAS LOS ACUSA DE "ECHAR GASOLINA AL FUEGO"



El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró en la víspera del acto que la celebración de este encuentro por parte de González y Aznar era "echar más gasolina al fuego". Preguntado sobre si su grupo condenaba el encarcelamiento de López, el líder morado afirmó: "No estamos de acuerdo con que alguien pueda estar en la cárcel por sus ideas y esto lo decimos de cualquier país, no solamente de los países que interesan por razones de política interna en España". En este sentido, comentó que no le sorprende en el caso del exlíder del PP porque es "el señor de la foto de las Azores" y que le resulta "triste" en el caso del exdirigente socialista porque en su opinión se ha "alineado con la extrema derecha" en cuestiones de política internacional.

Rivera ha criticado las aseveraciones del líder de Podemos, y las ha tildado de "desafortunadas". Por otra parte, el diputado y coordinador de la ponencia política para el Congreso del PSOE, Eduardo Madina, ha respaldado al expresidente socialista: "No creo que Felipe González se haya dedicado a nada más que a intentar solucionar problemas, otra cosa es que a Pablo Iglesias o a otros les parezca mejor o peor", ha dicho en una entrevista en Antena 3. "El PSOE ha "dicho por activa y por pasiva que Leopoldo tiene que estar en la calle", ha zanjado.



RAJOY PIDE "JUSTICIA Y LIBERTAD"



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha acudido a la cita pero ha pedido "justicia, derechos humanos y libertad para los presos políticos venezolanos" a través de su cuenta de Twitter. Rajoy ha acompañado su escrito con una fotografía con la mujer del líder venezolano, Lilian Tintori, paseando por los jardines del Palacio de la Moncloa.

Ya hace 3 años del encarcelamiento de @leopoldolopez. Pedimos justicia, DDHH y libertad para los presos políticos venezolanos. MR pic.twitter.com/YvD2Fp1vp7 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 16 de febrero de 2017

Tintori ha sido objeto de polémica después de fotografiarse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Sobre esto, Madina ha asegurado que "hay mejores embajadores para hablar de derechos humanos" que Trump y ha dicho que le "chirría algo", después de lo que se sabe de éste y de sus acciones en las primeras semanas de su mandato.