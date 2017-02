González Sinde considera que la "Ley Sinde" no ha sido "eficaz"

La escritora y guionista Ángeles González Sinde considera que la conocida como "Ley Sinde", que impulsó siendo ministra de Cultura en el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, no ha sido "eficaz" y no ha servido para atajar el mercado negro en el cine.

González Sinde considera que la razón de esa ineficacia es que la la Ley de Economía Sostenible quedó "debilitada" por el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP, que hizo que el procedimiento fuera "lento" e "inaplicable".

A ello se suma la falta de voluntad política y de apoyo económico, para aplicarla, porque eso requiere personas "que trabajen en un departamento", ha añadido en una entrevista con EFE.

"A mí la sensación que me da desde fuera es que no ha sido eficaz, que en cinco años no se ha avanzado mucho y que esa competencia y ese mercado negro que son los visionados a los que se puede acceder en una red sin remuneración son un descalabro", ha señalado.

Para González Sinde, la descarga ilegal de películas hace a la industria del cine "más dependiente" de las subvenciones, "algo que nadie quiere, depender tanto de las ayudas", ha indicado, al tiempo que ha dibujado un escenario difícil para el sector audiovisual.

"Si las televisiones públicas no tienen dinero suficiente para apoyar el cine, tampoco la taquilla ayuda a recuperar con la venta de entradas y tampoco funciona la exhibición posterior en la red, se tambalea esa mesa, porque las cuatro patas de financiación están mermadas", ha dicho.

Ante este escenario, González Sinde es partidaria de reforzar la ley, como quedaba recogido en el pacto firmado entre el PP y Ciudadanos, siguiendo un modelo en el que no se persiga al usuario, sino al origen, al que comete la infracción, al que se lucra y crea una web, donde "venden lo que no es suyo".

González Sinde ha participado este miércoles, junto al periodista Luis Alegre, en una nueva sesión del ciclo "Trayectorias. Conversaciones sobre la cultura en España", que se ha celebrado en el Edificio Paraninfo de Zaragoza.

A este respecto, ha insistido que la cultura de un país, al igual que a la ciencia o la investigación, necesita un "apoyo institucional" sostenido en el tiempo, para que haya "buenos cineastas, buenos poetas, buenos escritores...".

En este sentido, ha indicado que no tiene sentido ir para atrás, cuando se han alcanzado un nivel de reconocimiento y una buena posición a nivel internacional, porque, de esta forma, no se llega a la excelencia y se aboca a las nuevas generaciones a ser "amateur" y a hacer "obras artesanales".

"Si vas recortando las posibilidades de que la gente trabaje profesional, te vas encontrando un panorama en el que la gente se va convirtiendo en "amateur" y no podrán dedicar todos sus esfuerzos a hacerlo bien y a encontrar la excelencia", ha afirmado.

A este respecto, ha apuntado que en un escenario de crisis, donde recuperar la inversión es más difícil, se tiende a apostar por "el caballo ganador" y a correr menos riesgos a la hora de producir.

Sin embargo, el arte, ha dicho, necesita de esos riesgos para progresar y crecer.

"Ahora apostar por una película de Almodóvar no parece muy arriesgado, pero cuando él empezaba sí; un artista tiene un principio en su carrera y luego tiene una carrera de esplendor si llega a ella", ha destacado.

Por ello, ha insistido en la necesidad de apoyar también esos arranques, que son "más minoritarios y más arriesgados", porque si no se tiende a repetir modelos que funcionan y quizá no se deja "hueco" a incorporaciones nuevas, aunque en España, ha añadido, hay una nueva generación de cineastas con muchísimo talento.

"Sólo hay que ver los cortometrajes", ha indicado, González Sinde, quien se está escribiendo ahora un guión adaptación de una novela "El Comensal", de Gabriela Ybarra, que espera rodar a principios del próximo año.