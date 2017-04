El Govern decreta silencio sobre el referéndum

Mutismo total. Cierre de filas y mantenimiento de la voluntad de llevar a cabo el referéndum. Este es el escueto resumen de lo poco que ha revelado hoy la portavoz del Govern, Neus Munté, interrogada por ejemplo hasta en cuatro ocasiones sobre la posibilidad de que ciudadanos en paro participen en la organización de la consulta soberanista.

La 'consellera' de Presidència ha desautorizado lo avanzado por la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, al afirmar que de las cuestiones del Govern ha de hablar el Govern: "De los planes y decisiones y posicionamientos del govern hablamos estrictamente como govern. Cuando se me ha preguntado sobre partidos o grupos parlamentarios he declinado esta posibilidad. Por tanto en nombre del Govern no tengo nada que decir. Es responsabilidad del govner estudiar diferentes escenarios en el objetivo como govern que seguimos fielmente y al que no renunciamos de ninguna manera".

Munté simplemente se ha limitado a afirmar que no le consta ninguna decisión del Govern al respecto. Un Govern que ha decidido presentar recurso contra la interlocutoria del Tribunal Constitucional -a instancias del Gobierno- contra la parte de los presupuestos del Govern que hace referencia al referéndum. Y en este sentido ha afirmado que la única respuesta del Govern es la "judicialización, las suspensiones, querellas, amenazas de todo tipo incluidas las penales ante un manadato democrático que hemos asumido en todas sus consecuencias, que tiene perfecto encaje".

UNIDAD

Munté solamente ha apuntado que la actuación del conjunto del Govern es solidaria y unitaria: "trabajamos de forma conjunta, solidaria y unitaria todos los departamentos del Govern, no explicamos las deliberaciones, el formato de las reuniones que el Govern tiene".

El argumento usado por la portavoz para mantener el mutismo es que tampoco el Estado explica sus planes. "A nosotros no nos consta que el Gobierno del estado explique públicamente sus estrategias en relación al 'procés'. Tampoco nos consta que se explique ni que se les pregunten las deliberaciones o posicionamientos de los órganos de decisión del Estado. ¿Por qué deberíamos hacerlo nosotros?", ha argumentado.

Y en sus escuetas explicaciones, Munté ha trasladado una vez más la voluntad del Ejecutivo de llevar a cabo la consulta, si bien no ha dado detalles de cómo sorteará el Ejecutivo la prohibición por parte del TC de usar dinero público para organizar el referéndum. "Hemos hallado difucltades, iremos sortenado estas dificultades y estaremos cada vez más preparados", ha sido la única explicación de Munté al respecto.

CARTER

Por otra parte, Munté ha asegurado que el 'president' Puigdemont no realizó ninguna petición concreta al expresidente norteamericano Jimmy Carter en la entrevista mantenida entre ambos en Atlanta la semana pasada. "El president Puigdemont no pidió ningún posicionamiento favorable a nada, fue un intercambio de opiniones sobre la tarea del centro Carter, la disposición del Govern en cuestiones como la paz, la solidaridad y de información y opinión sobre el proceso de Catalunya, ninguna petición ni planteamiento de posicionamiento público ni de Jimmy Carter ni del centro que preside".