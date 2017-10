El Govern responderá a Rajoy insistiendo en el diálogo

El 'conseller' de Presidència y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha acusado al Gobierno español de responder con represión a la oferta de diálogo del 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, y en este sentido ha advertido de que a partir del jueves, a la vista de qué respuesta dé el Gobierno del PP a la oferta de negociación que reiterará la Generlitat, el Govern tomará sus propias decisiones sin dejar de reivindicar el diálogo.

Turull no ha querido concretar las futuras actuaciones de la Generalitat, pero ha insistido en que si el Estado responde en una dirección contraria a la oferta de diálogo, el Govern tendra que tomar "decisiones" para que el compromiso del Govern con el proceso soberanista sea "el máximo de eficaz". "El diálogo lo mantenemos siempre, es nuestra manera de hacer. No pasará de dos meses a dos días, fue una oferta de dos meses para explorar lo que sea posible, pero para que haya un diálogo ha de haber otro que quiere dialogar; si actúa en la dirección contraria, obviamente se tendrán que tomar decisiones".

"Les anuncio que a este nuevo plazo del Gobierno del Estado el Govern responderá, pero no se moverá de lo que dijo ayer: ¿Quieren sentarse a hablar, sí o no? A partir del jueves sabremos en qué escenario se sitúa el Estado, si cierra definitivamente la puerta al diálogo o aborda el tema de si quiere que hablemos, nos sentemos, sin condiciones", ha explicado.

Asimismo, el portavoz ha avisado de que a partir del jueves la Generalitat no quedará de brazos cruzados: "En el diálogo creeremos siempre … si el otro no quiere hablar, no será a costa de estar quietos mientras te las van metiendo, tenemos un compromiso explícito con los ciudadanos desde el 1 de octubre". Una referencia clara de Turull a la necesidad de aplicar el resultado del referéndum, que dio una mayoría clara en favor de la independencia de Cataluña.

Turull ha lamentado la repuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la carta enviada ayer por Puigdemont con la apelación al diálogo: "A la carta del 'president' de la Generalitat la respuesta vuelve a ser el menosprecio y la amenaza, han eludido el tema nuclear: ¿Quieren sentarse a hablar, podemos hablar? ¿Podemos hacer como los países civilizados?".

El portavoz ha denunciado que desde que el pasado día 10 Puigdemont hizo un llamamiento al diálogo en el Parlament, "hay más represión" por parte del Estado. "El Govern de Cataluña abrió una puerta al diálogo y la ha mantenido en las comunicaciones que ha hecho llegar al Gobierno del Estado, una voluntad sincera, pero también hemos constatado que al otro lado hay un Gobierno que cierra continuamente las puertas al diálogo y mira en dirección contraria", ha denunciado Turull.

PRESOS POLÍTICOS

El portavoz ha censurado el encarcelamiento por parte de la jueza de la Audiencia Nacional de los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, hablando de presos políticos. "Vivimos un nuevo episodio de vergüenza democrática por parte del Estado, dos personas inocentes, un tribunal incompetente las ha encarcelado por un delito inexistente: lo que no hizo el Tribunal de Orden Público con el presidente de Òmnium durante el franquismo lo hace el tribunal heredero del siglo XXI".

Turull ha mostrado el apoyo del Govern a las movilizaciones en apoyo a Sànchez y Cuixart y ha pedido al mismo tiempo serenidad: "El mejor homenaje a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez es que en estas movilizaciones que volverán a ser multitudinarias, no caigamos en las provocaciones de diferentes estamentos del Estado que querrían que nos desviáramos del pacifismo y civismo". Los 'consellers' del Govern participarán esta tarde en la manifestación convocada en Barcelona, no lo hará el 'president' Carles Puigdemont para preservar su perfil institucional, ha dicho Turull.