El Govern y sus medios dejan de emitir publicidad del 1-O

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ya no emite, via TV-3 o Catalunya Ràdio, los anuncios de propaganda del referéndum unilateral del 1-0. Un portavoz de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha señalado a EL PERIÓDICO que la polémica campaña institucional del referéndum del 1 de octubre no ha sido suspendida en TV-3, "sino que la campaña en sí finalizó este martes, 12 de septiembre".

Según esta versión, el Gobierno catalán habría contratado la emisión de ese anuncio únicamente entre los días 7 y 12 de septiembre. Otras fuentes de la CCMA señalan que en el consejo de gobierno del organismo se había acordado no volver a emitirlo más en una reunión en la algunos consejeros habían preguntado qué ocurriría si se seguía emitiendo.

El martes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, había notificado a las direcciones de TV-3 y Catalunya Ràdio la suspensión del referéndum por parte del Constitucional y la obligación de esas emisoras públicas (así como de otros organismos públicos y altos cargos) de impedir o paralizar iniciativas que supongan ignorar o eludir la decisión del Tribunal Constitucional. De este modo, las emisoras públicas pueden informar de noticias relativas al referéndum, pero no emitir publicidad ni propaganda de la convocatoria.