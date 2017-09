La Guardia Civil denuncia que las protestas impidieron llevar a los detenidos a los registros

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela no tiene aún el atestado de la Guardia Civil que solicitó para investigar la denuncia del fiscal por el delito de sedición. Pero es fácil saber por dónde irá viendo el que el Instituto Armado presentó en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, para explicar cómo la "masa", alentada por Asamblea Nacional Catalana (ACN) y Òmnium Cultural, impidió el pasado día 19 que se trasladara a detenidos a las sedes registradas para que asistieran a la diligencia y dificultó las medidas de seguridad necesarias para garantizar el trabajo y la seguridad de la comisión judicial.

Además, contrasta cómo los voluntarios con peto verde de la ANC sí dejaron pasar a la Consejería de Economía al presidente de esta organización, Jordi Sànchez, al de Òmnium, Jordi Cruixart, al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y al diputado de JxSí Lluis Llach. Pero se negaron a hacer posible cualquier medida que garantizara la seguridad de la comisión judicial con la creación de un perímetro de seguridad. Su "intención" era "impedir su movilidad", hasta el punto "de imposibilitar el cumplimiento de las gestiones y diligencias ordenadas por el juez". Ello "se evidenció en la imposibilidad de poder trasladar a los detenidos a los registros para que en el ejercicio de sus derechos estuvieran presentes".

Roll negociador

La concentración se convocó a través de whatsapp con el lema "para 'aturar' (parar a) la Guardia Civil". E insiste en el papel de las dos organizaciones soberanistas para avituallar a los concentrados, dirigirles "arengas" y el roll "negociador" que desarrollaron con los mossos y los agentes de la Guardia Civil. Destaca que mientras "se encargaron de abrir un corredor para permitir la entrada y/o salida de personalidades del gobierno catalán", no lo hicieron "para permitir la salida de la comitiva judicial".

Sànchez y Cuixart "tenían un poder efectivo sobre la gente concentrada, pues aquellas propuestas que realizaron fueron capaces de hacerlas". Sin embargo, las que les propusieron las fuerzas policiales para que no existiera riesgo sobre las personas "no sólo no las realizaron, sino que promovieron el cerco y el sitio todo lo posible".