Homs alerta de los perjuicios "irremediables" si le retiran el acta de diputado

El 'exconseller' de Presidència y diputado del PDECat, Francesc Homs, ha asegurado este jueves que "no recogerá velas antes de hora" y ha avisado de los perjuicios "irremediables" si le retiran el acta de diputado antes de que no se resuelva su recurso ante el Constitucional.

En declaraciones a Rac1, Homs ha reiterado, tras conocerse su condena firme por el 9-N, que pedirá al Tribunal Supremo una suspensión de la ejecución de la condena mientras no se resuelva el recurso de amparo que antepondrá ante el Tribunal Constitucional.

Ha remarcado que no es "ingenuo" y que no tiene "grandes esperanzas" en el recurso de amparo ante el Constitucional, pero ha remarcado que tiene que pasar por esa "ventanilla" para poder llegar luego a las instancias europeas. El parlamentario ha comentado que aún no le han notificado la sentencia, por lo que en estos momentos tiene previsto acudir a la sesión plenaria del martes.

SENTENCIA ENVIADA AL CONGRESO

En este sentido, ha subrayado que si la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, le retira de inmediato el acta, sin que se hayan resuelto los recursos, le generará un "perjuicio" porque sería un proceso "irremediable". Y Pastor, por ahora, no lo aclara.Este jueves por la tarde el Supremo ha informado de que ha enviado a la presidenta la sentencia. Esto es: un funcionario tiene ya un sobre lacrado con el dictamen dentro y tiene que trasladarlo a la Cámara baja, algo que no había ocurrido todavía este jueves a las ocho de la tarde.

Pastor no ha querido concretar cómo serán los trámites para hacer efectiva la decisión judicial, que conlleva la inhabilitación especial de Homs "para el ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local". Tampoco ha confirmado que la notificación deba pasar obligatoriamente por la Mesa del Congreso, en la reunión del próximo martes.