Iceta: "El referéndum unilateral está condenado al fracaso"

Miquel Iceta sigue convencido de que la vía federal es la única que resolverá el bloqueo y que el referéndum unilateral no solucionará nada. Así lo ha defendido el líder de los socialistas catalanes en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde ha aprovechado para presentarsu libro 'La tercera vía'. "El referéndum unilateral está condenado al fracaso", ha sentenciado, recordando que la consulta del 9-Ntambién fue un fracaso "a nivel político porque no se consiguió el efecto que se quería. Si no consigues el objeto que perseguías es que has fracasado".

"Es un fracaso que participen los que participen y no sirva de nada -ha apuntado el líder del PSC-. Vinculante solo puede ser una cosa recogida en el marco legal o reconocida internacionalmente". Tras señalar que el reconocimiento a esa consulta en el ordenamiento legal "no lo tendremos ni ahora ni en septiembre", ha destacado que ningún estado se ha posicionado en favor del referéndum. En este sentido ha puesto el ejemplo de la apuesta de EEUU por la unidad de España. "Los estados tienen dimensión de estabilidad y nadie le quiere pisar la estabilidad al otro", ha señalado. Tras comentar que "no estamos a la mitad de la mitad del 9-N", ha reconocido que no le gustaría "estar en la piel" de los que sienten la presión haberse fijado el septiembre como fecha tope para el referéndum

Iceta ha vuelto a apostar por la declaración de Granada como la hoja de ruta para la reforma constitucional, planteando crear una "disposición adicional quinta en la Constitución que reconozca los derechos históricos de Catalunya". "Hay que buscar un consenso amplio para lograr una solución para 20-30 años(...). Chicos, lo que planteamos es muy difícil, pero es lo único viable. No será bueno bonito y barato". El líder del PSC confía en que, sea quien sea el ganador de las primarias del PSOE (en las que podrán participar14.322 militantes del PSC), apueste por Granada como la forma de solventar el encaje de Catalunya en España.

Después de volver a defender la neutralidad del PSC en la elección del nuevo líder del PSOE, Iceta ha definido a Patxi López como "la solidez del socialismo vasco", a Pedro Sánchez como un "seductor" y el "hombre del 'no' a Rajoy" y a Susana Díaz como una "fuerza política arrolladora y con gran ambición política. Tiene una visión más canónica de lo que ha sido el PSOE frente a otros más proclives a alianzas de izquierdas". "No digo a quien votaré pero soy partidario de pactos e izquierdas", ha señalado antes de reivindicar que el PSC "ha demostrado más independencia del PSOE en los tiempos recientes que hace 20 o 30 años".