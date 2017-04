Iglesias corrige a Colau y pide "respetar" el 'sí' si gana el referéndum

Las palabras de Ada Colau a la cadena de televisión Al Jazeera, el domingo, siguen levantando reacciones, y no solo en el flanco independentista. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, aliado natural de la alcaldesa, aunque en el campo catalán aun no haya fructificado la confluencia de las fuerzas que ambos representan, ha corregido a Colau. Si la lideresa ‘in pectore’ de los ‘comuns’ dio una vuelta de tuerca más a la ambigüedad que algunos le atribuyen al señalar que si gana el 'sí' en un eventual referéndum de autodeterminación en Cataluña ello “no quiere decir que se declare la independencia”, Iglesias ha terciado en el debate apuntando que ese referéndum "tendrá que expresar la voluntad de los catalanes y si la mayoría va en una dirección concreta, se tendrá que respetar".



Iglesias, eso sí, ha guardado las formas al señalar que "piensa igual" que la alcaldesa de Barcelona en lo que se refiere a la necesidad de que se celebre una consulta sobre las relaciones entre España yCatalunya "con consecuencias jurídicas". "Después de un referéndum siempre es necesario un periodo de reflexión para ver cómo se hace efectivo", ha tratado de matizar Colau este lunes vía Twitter.

2/2 A entrevista Al-Jazeera han tallat una reflexió + llarga. Dsp d tot referèndum sempre cal periode d negociació x veure com es fa efectiu — Ada Colau (@AdaColau) 17 de abril de 2017

Para Iglesias, "no hay que hablar de referéndum de independencia", sino solo "de referéndum", porque algunos defenderán la independencia y otros otra cosa. El líder podemista cree que muchos catalanes quieren votar, pero para quedarse en España con otra relación jurídica.

Así, Iglesias se ha ratificado en su deseo de que Catalunya no se separe de España y que se encuentre, eso sí, un encaje constitucional a la autonomía catalana que permita restablecer puentes, un tanto dañados tras el inicio, en el 2012, del proceso independentista.



REACCIÓN DE LA CUP



Entre los independentistas las palabras de Colau también han causado revuelo. No tanto en Junts pel Sí, en plena fase de mimar a los comuns vía el Pacte Nacional pel Referéndum (Munté apuntó el domingo que la pregunta y la fecha se de debatiría también con la alcaldesa), sino con los miembros de la CUP.

Así, la diputada Mireia Boya ha acusado a Colau de no querer el referéndum. “Ella quiere otra cosa, no quiere esta consulta vinculante y ya se ha puesto en evidencia”, ha señalado la occitana a Vilaweb. ”En un referéndum, si gana el ‘sí’, el resultado es vinculante y se declara la independencia. No hay más” ha sentenciado la diputada. “O se aceptan las reglas del juego o nada. Son [las de Colau] unas declaraciones muy poco democráticas”. Finalmente, Boya ha pedido al Govern que no pacte con los ‘comuns’ “otro 9-N” porque la CUP no acepatrá otra salida que un referéndum vinculante.