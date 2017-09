Intentos de agresión en un acto en Valencia en apoyo al referéndum

Varios intentos de agresión, dos 'esteladas' quemadas y un amplio repertorio de insultos y amenazas. Así ha tratado esta tarde el partido ultraderechista España 2000 de boicotear un acto de apoyo al referéndum del 1-0 en el Teatro Micaelet de València en una manifestación a la que han asistido unas 200 personas y que contaba con permiso de la Delegación de Gobierno. El momento más tenso se ha producido cuando se han concentrado unas treinta personas en una calle a escasos cincuenta metros del teatro coreando consignas contra el fascismo y a favor de los 'països catalans'. En ese momento, al menos dos ultraderechistas han intentado saltarse el cordón policial para agredirlos y han tenido que ser separados por los agentes policiales antidisturbios.

Previamente ya se había registrado un intento de agresión en la puerta del Teatro, cuando un asistente al mitin pidió a la policía que interviniera ante los insultos y amenazas que se estaban vertiendo y uno de los asistentes a la manifestación se lanzó contra él y tuvo que ser frenado por los agentes. Apenas cinco metros separaban a los asistentes de la puerta del entrada al recinto, lo que ha llevado a los organizadores a pedir a los asistentes que entraran por una puerta lateral. Un amplio dispositivo policial, que creció conforme se incrementó la tensión, se desplegó en la zona para evitar incidentes. Los manifestantes han quemado varias 'estelades' y han proferido gritos como 'Puigdemont al paredón', 'catalanistas terroristas', 'España es una y no 51' o 'Arriba España'. Igualmente se ha coreado vivas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. También han amenazado a los asistentes. "No tenemos prisa, aquí os vamos a esperar toda la noche", les han dicho. No ha habido detenciones.