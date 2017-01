La izquierda aberzale busca apoyos contra la dispersión de presos de ETA

La tradicional manifestación de principios de enero en favor de los derechos de los presos de ETA, en la que han participado decenas de miles de personas este sábado en Bilbao, ha vuelto a ser utilizada por la izquierda aberzale para buscar apoyos más allá de sus socios habituales. Las peticiones para acabar con la dispersión y para excarcelar a los reclusos enfermos han sido una constante en los últimos años, sin que se haya producido ningún cambio en la política penitenciaria del PP. Por el contrario, desde la red ciudadana Sare, organizadora de la marcha, se asegura que la situación de los encarcelados y sus familias no deja de empeorar año tras año pese al final de ETA, y denuncian que solo dos de los 348 presos están enprisiones vascas.



Los esfuerzos para sumar fuerzas de los organizadores de esta movilización, todo un clásico en el calendario de protestas en Euskdi, se han intensificado este año. El portavoz de Sare, el exconsejero vasco por Eusko Alkartasuna Joseba Azkarraga, ha intentado hasta el último instante sumar fuerzas con el mensaje de que que se trata de una marcha "plural y no un acto de la izquierda aberzale", precisamente el argumento que han esgrimido PNV,Podemos o Ezker Anitza-IU para no apoyarla oficialmente. Sin embargo, miembros de estos partidos se han sumado a título individual, como ha sido el caso de la líder de Podemos Euskadi,Nagua Alba. También el portavoz en el Congreso de los Diputados de Madrid y secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, ha mostrado en Twitter su apoyo con un mensaje en el que animaba a llenar las calles de Bilbao: "Todos los derechos para todas las personas. Ya no hay excusas". La delegación catalana, en esta ocasión, ha estado encabezada por el diputado de ERC Eduardo Reyes y Juanma Rojas, de la CUP.

La pancarta inicial ha sido portada por 13 personas de diversas ideologías. Destaca entre ellas Rosa Rodero, viuda del ertzaina asesinado porETA, Joseba Goikoetxea, que estaba acompañada por los portavoces de Sare (Joseba Azkarraga y Bego Atxa); dos expresos (Juan Mari Olano yMertxe Galdos);Gentzane Callejo, familiar de un preso gravemente enfermo; los bertsolaris (improvisadores de versos en euskera) Alaia Martin yUnai Iturriaga; el pintor Xabier Morras; el profesor universitario Ramón Zallo; la abogada Elisabete Bizkarralegorra; y Edurne Brouard, la hija del dirigente de HB asesinado por el GAL, Santi Brouard.

CRITICAS INTERNAS



El Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión (ATA),crítico con la estrategia de Sortu, considera que acogerse por parte de los presos de ETA a beneficios penitenciarios supone "fortalecer la opresión de los Estados". Además, denuncia "las obligaciones impuestas para acceder a determinados beneficios", que califica de “chantaje” . En un comunicado publicado en su página web, ATA afirma que históricamente los presos de ETA han mantenido la actitud de no solicitar progresiones de grado “por entender que la cárcel no tenía ninguna legitimidad” para valorar su comportamiento y “acarreaba la ruptura de la unidad y la solidaridad entre los presos políticos”.

De igual forma, en los últimos días ha publicado un artículo de opinión el exmiembro de ETA José Luis Urrusolo Sistiaga, en el que se preguntaba por qué alarga ETA su "agonía". Tras asegurar que son los presos de la organización terrorista "los que especialmentenecesitan" que la banda desaparezca, se felicita de que el colectivo de presos permita ahora que sea el propio preso el que decida si pide beneficios penitenciarios. Urrusolo Sistiaga obtuvo la libertad el año pasado, tras cumplir condena por varios asesinatos. Sin embargo, también lamenta todo el sufrimiento que podría haberse ahorrado a los presos y sus familias si se hubiera dado este paso hace ocho años, cuando quienes se acogieron, como él, a la 'vía Nanclares' fueron tachados de traidores.

LA SITUACION EN LAS CÁRCELES



Sare ha alertado, en su balance de 2016, de que la situación penitenciaria es "mucho peor" ahora que cuando ETA dejó la violencia en 2011, y ha asegurado que la dispersión ha aumentado y el mantenimiento del primer grado llega ya al 95% de los presos vascos, lo que les impide solicitar beneficios penitenciarios.

En su último informe, apunta que actualmente hay 348 presos ysolo dos de ellos cumplen su condena en cárceles vascas. Además, añade que ya son 12 los encarcelados gravemente enfermos, y que otras siete personas tendrían que haber abandonado ya la prisión en cumplimiento de la legislación penitenciaria.

Desde Sare se ha lanzado también un mensaje a los presos para que recurran la dispersión hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), siguiendo los pasos del exjefe militar de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri. Desde la red ciudadana recuerdan que el TEDH ya ha emitido dos sentencias contrarias al alejamiento excesivo de los presos de su lugar de origen, referidas a sendos casos en Rusia y Ucrania, por lo que consideran que esta vía "tiene recorrido".