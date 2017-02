Juan Luis Cebrián: "¿Por qué no va a ir a la cárcel Artur Mas?"

El presidente del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, es partidario de que el Estado emplee métodos más contundentes contra el proceso soberanista catalán y sus impulsores. Así, en una entrevista que publica este lunes el diario 'El Mundo', el que fuera director de 'El País' se ha mostrado partidario de que el Gobierno de Mariano Rajoy aplique el artículo 155 de la Constitución (que suspende la autonomía) si la Generalitat convoca un referéndum de independencia y de que se encarcele a aquellos dirigentes que cometan delitos que conlleven penas de cárcel.

"¿No va a ir a la cárcel el yerno del Rey? ¿Por qué no va a ir a la cárcel Artur Mas? ¿No fueron a la cárcel Mario Conde y Javier de la Rosa?", se pregunta Cebrián, sin especificar que ninguno de los dos delitos por los que ha sido juzgado (prevaricación y desobediencia) conlleva prisión. El TSJC desestimó el delito de malversación que reclamaban las acusaciones populares y que sí acarrea penas de cárcel.

A su juicio, la actual tensión que se vive a cuenta del 'procés' se debe a la "inacción" del Ejecutivo central. "No quiso afrontar el desafío [del 9-n]. No ejerció su poder para hacer cumplir la ley". Por este motivo, considera que si se convoca el referéndum Rajoy debe aplicar el artículo 155 y suspender el Govern, al presidente Carles Puigdemont, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y a los "dos, tres cargos públicos" que hayan convocado la consulta. "Acabados. Ocupas tú el poder", añade, antes de remachar: "Entonces, el debate ya no sería cuándo van a lograr la independencia, sino cuándo van a recuperar la autonomía".