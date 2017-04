El juez del 'caso Torredembarra' investiga 1,4 millones de euros enviados a la República Checa

El juez del 'caso Torredembarra', Josep Bosch, ha abierto un procedimiento nuevo para investigar la salida hacia la República Checa de 1,4 millones de euros desde una empresa de Mariano Júdez, gerente vinculado a Teyco, según han informado fuentes judiciales a este diario. La investigación se enmarca en la pieza número 7 del caso, centrada en las presuntas comisiones del 3%que recibía el exalcalde Daniel Masagué (de la antigua CiU) por adjudicar obras municipales a Teyco. El juez cita a declarar como imputados (ahora investigados) por presunto cohecho a Masagué, a Júdez y a varias empresas vinculadas a Teyco.

Entre las obras adjudicadas a Teyco figuran el aparcamiento de Filadors, con un coste de casi 3 millones de euros, un 40% por encima del presupuesto; obras de gestión del agua y del alcantarillado -adjudicadas en el 2011 a Sorea, que designó como contratista principal a Aqualogy Medio Ambiente, la que subcontrató a Teyco- o la mejora de la urbanización Els Munts.

La Agencia Tributaria, en un extenso informe solicitado por el juez al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, detectó que Aquology transfirió 590.000 euros a Teyco para comprar materiales el 23 de diciembre del 2011. Unos días antes, las dos empresas del exalcalde de Torredembarra (Tarragonès), la promotora Daloi y la panadera Maes, pasaron facturas a Teyco por un importe de 500.000 euros por "la supuesta prestación de unos informes y trabajos para dichas entidades".

A la Agencia no le "consta precisamente que Teyco utilizara dichos fondos para la compra de materiales", más cuando el contrato se firmó meses antes de que lo aprobara la Junta de Gobierno Local de Torredembarra, por lo que señala que "más bien parece que podría existir cierta urgencia para cumplir con un supuesto acuerdo y transferir dichos fondos al alcalde de Torredembarra una vez que se había adjudicado el contrato a Sorea".

SUPUESTO BLANQUEO

El informe señala "indicios de que Rings 2010 SLU y otras entidades" del entorno de Júdez se usarían "para realizar operaciones de un presunto blanqueo de capitales" o para ser "sociedades interpuestas" para ocultar el origen y el destino de los fondos.

El juez ga citado a declarar como imputados por presuntocohecho a Júdez, Masagué y las empresas Janot Tenidora de Participacion, Rings 2010 y Febrer 2010, vinculadas a su vez con Teyco, para aclarar los pagos de 430.000 euros de Janot a Febrer, de los cuales se transfirieron inmediatamente 280.000 a Ring SL y de allí, a la empresa Daloi, administrada por el exalcalde de Torredembarra.

Los 150.000 restantes se transfirieron a empresas de la República Checa con "serios indicios" de estar "bajo el control de Júdez", destaca el informe solicitado por el juez.

OPERACIONES SIN "LÓGICA"

A pesar de que Ring 2010 no ejercía ninguna actividad económica, efectuó "salidas de divisas por operaciones no comerciales" por un importe de 1,2 millones de euros en el 2012 y de 269.000 euros en el 2013, reseña el informe, que considera que las operaciones "no tienen lógica económica alguna".

El juzgado número 1 de El Vendrell (Baix Penedès) instruye desde el año 2013 una presunta trama de corrupción con epicentro en Torredembarra a partir de varias denuncias de la exconcejala del grupo municipal republicano, la finada Montse Gassull, por adjudiciones bajo el mandato de Masagué, que han destapado unsupuesto cobro de comisiones del 3% por parte de la extintaCDC a cambio de obra pública.