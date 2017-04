El juez De la Mata cita a declarar a Jordi Pujol Ferrusola tras conocerse que evadió 14 millones

Jordi Pujol Ferrusola tendrá que volver a la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata ha citado al primogénito del clan Pujol para el próximo día 25, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras estudiar el informe de la Policía que calculaba en 14 millones de euros (9.461.861,11 dólares y 5.242.607,68 euros) la cantidad que ha "evadido" desde que empezó a ser investigado en el 2012 por la Audiencia Nacional por el 'caso Pujol'.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le atribuyó tanto a él como a su exmujer, Mercè Gironés, una "estrategia insistente y continuada de despatrimonialización en España" destinada a evitar el pago de multas o de responsabilidad civil que le pueda suponer una condena en este procedimiento. Se da la circunstancia de que la Fiscalía Anticorrupción solicitó sin éxito en enero el ingreso en prisión de Oleguer Pujol por realizar transferencias a Miami estando ya imputado, al entender que se trataba de una reiteración delictiva, muy similar a la que habría cometido su hermano Jordi según el último informe policial.

Pero la prisión era difícil de justificarse para Oleguer Pujol, mientras que la única medida impuesta al principal imputado de la causa era la retirada de pasaporte. De ahí, que la comparecencia del próximo día 25 sea clave para saber si Jordi Pujol ingresa o no en prisión. Fuentes jurídicas señalaron que si Anticorrupción sigue el mismo criterio de entonces y entiende suficientemente acreditada la acusación policial tendrá que pedir el encarcelamiento del primogénito del clan.

Además, en esta ocasión es más que previsible que cuente con el apoyo de la acusación que ejerce Podemos; en el caso de Oleguer se escudó en que llevaba poco tiempo personada en la causa para no apoyar la petición de prisión.

El próximo 25 no será la primera vez que declare en esta causa Jordi Pujol Ferrusola. Ya lo hizo en febrero de 2016, prácticamente junto a sus padres, el expresidente de la Generalitat y Marta Ferrusola. Todos ellos avalaron la herencia cómo el origen del dinero que la familia tenía en Andorra. Los últimos miembros de la familia en declarar a finales de marzo: Oriol, Marta y Mireia Pujol, insistieron en esta línea y señalaron a su hermano mayor cómo quien se encargaba de la gestión del legado.



TRANSFERENCIAS DE JUNIO DE 2015



La Policía centra en dos operaciones, Puerto de Rosario y Casinos, en Argentina, la despatrimonialización que hacía pública en el primer informe aportado después de que el magistrado apartara definitivamente el pendrive cuyo origen no pudo aclararse. Las dos últimas transferencias bajo sospecha fueron de junio del 2015.

El mismo día que el hijo mayor del 'expresident' Jordi Pujol transfirió dos millones a Plantaciones Forestales de CV desde Inter Rosario Port Services -con la que canalizó su actividad en Rosario- y Active Translation, FCC transfirió 500.000 euros a "la misma persona jurídica". El beneficiario fue el Banco Monex, a través de cuentas de corresponsalía en The Bank of New York Mellon, en Estados Unidos, y el Standard Chartered Bank alemán. Las transferencias llevan la referencia "plantaciones forestales".

En un informe policial del pasado febrero la UDEF ya relacionaba una serie de operaciones sospechosas con el Banco Monex y relataba que "habría sido una institución troncal en la presunta trama de financiación del partido político PRI investigada, apareciendo ahora como beneficiaria una sociedad desconocida hasta la fecha" y que no ha podido ser identificada: Plantaciones Forestales de CV.



PRÁCTICAS YA CONOCIDAS



En anteriores informes policiales, la Udef ha ido describiendo los "mecanismos espurios" utilizados por Pujol júnior para despatrimonializarse con el fin de eludir los pagos que le podría suponer una futura condena. Así cita las relacionadas con el ciudadano mexicano Benjamín Buzzali; transacciones cruzadas con su mercantil en México Ecrem, o presuntos préstamos falsos al francés Francis Cendre.

La policía también incluye la donación de bienes a su hija Núria Pujol Gironès para la compra de un inmueble a Iniciatives Marketing SA (Imisa), las transferencias realizadas a las mexicanas Plantaciones Forestales y Anzuelos Soluciones y los préstamos notariales conferidos por Bernardo Rodríguez.

Entre las diligencias que propone realizar la UDEF figura cursar comisiones rogatorias a distintos países, como Argentina, Alemania, Uruguay y Panamá, para profundizar en la investigación relativa a las empresas implicadas y tomar declaraciones a algunos de sus protagonistas, como Gustavo Shanahan, exsocio de Jordi Pujol jr. y considerado su testaferro por su participación en Puerto de Rosario.