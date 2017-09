Junqueras admite que la operación contra el 1-O "altera" el referéndum

El 'vicepresident' del Govern, Oriol Junqueras, ha admitido que la operación de la Guardia Civil contra el 1-O "ha alterado las condiciones del juego" para celebrar el referéndum. El líder republicano ha defendido que "quien altera el 'como siempre' no es el Govern" y ha insistido en que, pese a las maniobras del Estado y el Gobierno central para frenar la consulta, el Ejecutivo de Puigdemont sigue "absolutamente comprometido" a celebrarlo con la "máxima responsabilidad y eficacia". De todas formas, Junqueras ha reconocido en declaraciones a TV-3 que el Govern está "preocupado" al tiempo que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ya ha dado por "desactivado" el 1-O.

Para el también 'conseller' de Economia "no hay moción de censura más grande que la democracia y el referéndum", el instrumento más "eficaz", a su juicio, para echar al PP del Gobierno. "Están castigando a todos los ciudadanos de este país y esto no tiene nada que ver con la independencia de Catalunya. Va mucho más allá", ha aseverado con la voz entrecortada y ha añadido que "no se dejarán intimidar ni les quitarán la alegría de hacer lo mejor para el país". También ha reivindicado que "si hay alguna opción de cambio" en el Estado, ésta pasa por la votación del 1 de octubre. "Si alguien alguna vez ha liquidado el Estatut, votado por el Parlament, las Cortes y el pueblo de Catalunya no hemos sido nosotros, sino el Tribunal Constitucional", ha sentenciado.

Junqueras ha lamentado la detención de 14 organizadores del referéndum del 1-O y especialmente de los cinco que forman parte del Departamento de Economía que él lidera y ha afeado que "han detenido a un equipo de personas honestas, trabajadoras y eficaces". Por ello, ha llamado a "todos los ciudadanos" a movilizarse para "preservar derechos básicos, civiles, políticos y sociales" y ha pedido que nadie les "equipare con aquellos", en referencia al Gobierno, que "abusan de la fuerza e intentan impedir que se trabaje al servicio de la gente".