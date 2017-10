Junqueras dice que el diálogo no puede mantenerse en un clima creciente de represión

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha avisado este martes que "la voluntad de diálogo no puede mantenerse en un clima creciente de represión", según apuntó el 'president' Carles Puigdemont en la carta que le envió ayer a Mariano Rajoy.

"Estamos dispuestos a dialogar con quien quiera dialogar. Nadie es más dialogante que nosotros. Pero con los que quieren dialogar. Y la carta no solo ofrece diálogo, también dice muchas otras coasa que son compatibles", ha afirmado en una entrevista en RAC-1 en la que ha recordado que Puigdemont pedía al Estado parar la "represión" y mencionaba directamente el proceso contra los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Ambos ingresaron anoche en prisión sin fianza por orden de la jueza que les investiga por un presunto delito de sedición.

Asimismo, Junqueras ha asegurado que el diálogo ofrecido por el 'president' no detiene el proceso de independencia. "No sustituye el mandato democrático que tenemos de hacer la república. En todo caso, lo acompaña. Queremos diálogo, sí, con quien quiera dialogar, con la comunidad internacional, con cualquiera que quiera dialogar en Cataluña y España. Pero no es diálogo y punto. Es diálogo y mandato democrático, y hacer respetar la democracia. No podemos renunciar a ningún instrumento democrático", ha añadido.

SEGUIR LA MISMA DIRECCIÓN

Preguntado por los próximos pasos a dar por el Govern, el número dos del Ejecutivo catalán no ha querido entrar en detalles y se ha limitado a decir que "hace falta seguir en la dirección que se está siguiendo". Así, ha apostado por mantener conversaciones con representantes de la comunidad internacional y "trabajar los consensos en nuestra sociedad, así como poner en evidencia que no puede ser que tantos militantes del PSC den por bueno que sus dirigentes hagan de monaguillos del PP".