Junqueras dice que "la única opción es proclamar una república"

Oriol Junqueras asegura, a la agencia Associated Press, que el Gobierno no les ha dejado "otra opción que proclamar una nueva república".

BREAKING: The vice president of Catalonia tells AP Spain has given region's separatists no option but to proclaim a new republic.

— The Associated Press (@AP) 25 de octubre de 2017

Puigdemont publica en su cuenta de Instagram un mensaje en el que asegura que no van a "perder el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar el autogobierno de Catalunya". "¡Seguimos!", añade.