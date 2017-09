Junqueras: "Solo la gente salvará a la gente"

En un acto organizado por Universitarios por la República en la plaza Universidad de Barcelona, el vicepresidente del Govern y 'conseller' de Economía, Oriol Junqueras, y el portavoz del Govern, Jordi Turull, han asegurado que todo está a punto para la celebración del referéndum y han subrayado que la clave es la participación el próximo domingo.

Junqueras ha trazado un discurso de carácter y tono épico. "Esta es una cuestión de democracia, de defensa de los derechos civiles, cívicos y sociales. Los que quieren impedir el ejercicio del voto están impediendo la democracia”, ha aseverado ante los universitarios. “No podemos permitir que nos arrebaten la democracia, porque la libertad es la mejor herramienta para construir” la nueva república.

El líder de ERC, que ha querido ser presentado como profesor de la UB, ha sostenido que “las instituciones se mantienen fieles al mandato democrático” que salió d las urnas el 27S de hace ya dos años. Su modo, el vicepresidente del Govern ha dado entender que la política ha llegado hasta aquí, pero que ahora, en el esprint final, todo depende de la movilización popular. “Solo la gente puede salvar a la gente” ha clamado, en un tono, otra vez, muy mitinero, antes de sentenciar : “El país os necesita y seguro que no fallaréis”

"Depende de nosotros, votaremos y nos iremos"

Por su parte, el portavoz del Govern, Jordi Turull, ha asegurado que "ahora sólo dependemos de nosotros mismos". Y ha asegurado que "todo está ne marcha, todo estará a punto, no nos hemos rendido, ni hemos renunciado ni nos hemos resignado ante tanta intimidación, no lo haremos". En eslte sentido, el portavoz ha afirmado que "esta vez ni el Govern, ni el Parlament, ni los alcaldes fallaremos y dado que tenemos fe en el puelbo de Catalunya, el domingo votaremos y ganaremos".

El portavoz ha asegurado que el Estado ya no habla de que no habrá urnas el domingo: "Ya no dicen no votaremos sino que será una parodia, que se vayan a su casa si creen que es una parodia". "Creen que lo tienen ganado -ha añadido- pero en democracia no tienen lo más importante, vosotros, la gente, por eso votaremos y por eso ganaremos". Turull ha añadido que "el Estado tiene miedo porque ven que va en serio, votaremos y nos iremos". Turull ha comparado la situación actual con la de la lucha contra la dictadura: "Estamos luchando igual que ellos, alumnos y profesorado para tumbar a ese régimen, porque no murió en la cama sino porque estudiantes y profesores dijeron basta igual que diremos basta el 1 de octubre para salvar los derechos humanos fundamentales, de la democracia".

El aviso de la CUP

Ante las dudas del PDECat y del ‘president’ Puigdemont sobre la idoneidad o no de realizar una DUI la próxima semana, sabiendo ya ahora que las garantías de las que gozará el referéndum no serán las mínimas para validar los resultados, la CUP, vía la diputada Mireia Boya ha lanzado todo un aviso para navegantes: “Lo domingo no es una movilización contra el PP, no es un proceso participación ni una cacerolada. El domingo celebramos es referéndum de autodeterminación y si gana el si proclamamos la independencia”.

Cuixart desafía a la fiscalía

El líder de Òmnium, Jordi Cuixart, ha desafiado la imputación de la fiscalía por sedición por los actos de los pasados días 20 y 21 de septiembre. "Si es por llamar a la movilización permanente, tiene razón, lo volvemos a hacer: catalanes y catalanas, movilización permamentne, todo el mundo en la calle, si nos buscan nos encontraremos pronto, estamos en las plazas y calles, codo con codo con los estibadores por la democracia, impresores por la democracia, universitarios por la república, maestros por la democracia, todo el pueblo levantado en defensa de la democracia, no nos escondemos".

Luchas sociales y lucha por el referéndum

El primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha pedido una movilización "masiva" el próximo domingo y ha defendido el derecho al voto y ha vinculado el movimiento en favor del referéndum con la defensa de los derechos sociales: "Los que ven sedición en cualquier manifestación en la calle mañana dirán que es sedición ejercer el derecho a la la huelga, pedir salairos dignos o una financiación justa para las universidades, los que quieren precintar la libertad de expresión quieren amordazar las luchas en defensa de la vivienda o una sanidad pública de calidad". "Hemos de luchar unidos pero no uniformizados", ha añadido.

El cantautor y diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, ha comparado la actuación del Estado con la del franquismo y "la brutalidad con la que se rompieron las vidas de vuestros abuelos, quizás de vuestros padres... y que hoy susPisarello, Boya, Subirà, Turull, Cuixart y Junqueras durante el acto de ‘Universitats per la República’ a favor del referéndum en Barcelona. herederos más directos intentan destrozar vuestra vida, a hacer puñetas el franquismo".