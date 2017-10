Macron y Merkel cierran filas con Rajoy en vísperas del 155

Dos días antes de que Mariano Rajoy reúna a su Consejo de Ministros para activar el artículo 155 de la Constitución con el objetivo de "restaurar" la legalidad en Cataluña, el presidente del Gobierno ha recibido el apoyo de los dos grandes de la Unión Europea en su conflicto con la Generalitat. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la cancillera alemana, Angela Merkel, han dejado claro a la llegada al Consejo Europeo que los 28 socios celebran hoy y mañana en Bruselas que respaldan a Rajoy en la grave crisis institucional, política y social en la que está inmerso.

"Este Consejo Europeo estará marcado por un mensaje de unidad, de unidad en torno a los estados miembros cara a las crisis que puedan conocer. Unidad en torno a España", dijo Macron a su llegada a la reunión. En la misma línea, Merkel ha asegurado que sigue "muy de cerca" el asunto y que apoya "a la posición del Gobierno español". "Esperamos que se encuentren soluciones dentro de la Constitución española", ha añadido.

La situación en Cataluña no forma parte oficialmente de la agenda formal, pero el propio Rajoy u otros líderes podrían sacar el asunto durante la cena que empezará a las 19.30 horas.

Solución "político-diplomática"

Frente al apoyo cerrado de Macron y Merkel, otros dirigentes, en concreto los dirigentes de Bélgica y Luxemburgo, Charles Michel y Xavier Bettel, respectivamente, han defendido que el conflicto se resuelva mediante diálogo político.

"No podemos ignorar la situación de Cataluña. Vamos a hablar seguramente pero no está en el orden del día. Es un problema español. Hay una Constitución, debe ser respetada y espero que encontremos una solución político-diplomática y hablar juntos porque cualquier otra solución no será buena", ha afirmado Bettel.