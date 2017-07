Margallo propone "desalojar el Parlament" si hay una declaración unilateral de independenci

El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo ha defendido este viernes que si el referéndum del 1 de octubre no se celebra y se proclama la independencia unilateral de Catalunya habría que "desalojar el Parlament" e inhabilitar a su presidenta, Carme Forcadell, así como a los 'consellers' que "firmasen los decretos o cualquier declaración" a favor de la ruptura.

Margallo ha insistido en que el 1 de octubre no puede haber unreferéndum ya que "no se puede asistir a otro aquelarre" como el del 9-N porque, según él, "provocó desmoralización en la opinión pública" y "un efecto perverso en la opinión pública internacional". "Celebrar a bombo fue algo que no se entendió fuera", ha asegurado. Por eso, cree que se debe actuar y "coger el toro por los cuernos" aunque ha asumido que "no se va a contener" a los separatistas.

Según reveló el pasado mes de mayo el propio Margallo, en el 2014 propuso al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aplicar durante 24 horas el artículo 155 de la Constitución. Su plan consistía en "requisar y destruir" las urnas que se estaban elaborando para el 9-N en la cárcel de Lleida y asumir las competencias de losMossos d'Esquadra durante 24 horas, para abrir un proceso de negociación de cara a "reformar la Constitución, blindar los derechos lingüísticos de los catalanes y mejorar el sistema de financiación". Tanto Rajoy como el entonces ministro del Interior,Jorge Fernández Díaz, descartaron su iniciativa al considerarla "una imprudencia" pero Margallo ha insistido en que esta es la manera de parar un referéndum unilateral.