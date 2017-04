Marhuenda: "Ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche (a Cifuentes)"

Noticias inventadas, 'leches', coacciones, insultos e incluso ultimátums. Así intentaron el consejero delegado de 'La Razón', Edmundo Rodríguez; el presidente del rotativo, Mauricio Casals, y el director, Francisco Marhuenda, evitar que la presidenta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pusiera en manos de la justicia las irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II, la empresa pública de gestión del agua.

Este modus operandi se deduce de las conversaciones entre estos tres directivos grabadas por la Guardia Civil, y que ha difundido 'El Español'.



El objetivo principal del acoso a Cifuentes era parar la investigación impulsada por Cifuentes y que afectaba directamente a Rodríguez, presidente de la filial sudamericana del Canal, Inassa, hasta su destitución tras aparecer en los 'papeles de Panamá'.

"ERES UN SOLDADO NUESTRO"

"Le hemos dicho que eres un soldado nuestro, que eres intocable para nosotros y ella por las malas tiene mucho que perder. En una guerra no puede ganar", le explicó Marhuenda al consejero delegado, a modo de resumen de la reunión que había mantenido con la presidenta madrileña por este caso, a mediados del 2016.

"Paco, tienes que decirle: 'esto ha llegado muy lejos, Edmundo es uno de los nuestros y queremos una solución para él'. Están buscando en los cajones de los armarios, buscando guarrerías a la desesperada", le contestó Rodríguez en la misma charla.

LA CONTINUIDAD DE MARHUENDA

La presión para salvar al consejero delegado de 'La Razón' llegó incluso a afectar hasta al propio director del periódico. "Yo le he dicho (a Marhuenda) que su continuidad depende de esto", le dijo Casals a Rodríguez después de que Cifuentes anunciara que iba a denunciar las irregularidades en el organismo público.

Marhuenda incluso tuvo que disculparse ante sus superiores por publicar una noticia positiva sobre el portavoz del Ejecutivo madrileño y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, y revela que el diario ha publicado noticias falsas para dar un toque de atención a Cifuentes: "Siento lo de Garrido, ya he dicho que no salga nada bueno de él. Ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche y que tome nota. Le he dicho: ' tú misma, llevas ahí mucho tiempo en el Gobierno . Ahora la gente asocia el Canal a vosotros, punto, e Ignacio González es PP. Tú misma".

"LA ZORRA DE MARISA"

Por último, en las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil también se puede escuchar cómo Marhuenda insulta a la jefa de Gabinete de la presidenta madrileña, Marisa González: "Me ha llamado la zorra de Marisa por la leche que le hemos dado hoy. Le ha hecho mucha pupa. Marisa quiere saber si es una campaña. Evidentemente he dicho que no, no hace falta reconocerlo, no es tonta. Le dije: 'hombre, si hacéis las coasa mal, pues nosotros...' Mañana le damos otro viaje a Cifu (Cifuentes)".

Este jueves, a partir de las 12 horas, están citados Marhuenda y Casals para comparecer ante el juez en calidad de investigados (imputados, según la antigua denominación). Ayer, declararon como testigos Cifuentes, Aguirre y Marisa González.