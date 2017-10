Masiva manifestación por la unidad de España

Miles de personas se han concentrado en el centro de Barcelona en una manifestación convocada por Societat Civil Catalana. Los manifestantes están en contra de la independencia de Catalunya y censuran la deriva secesionista del Govern de la Generalitat. Los miles de personas que acuden a la convocatoria llevan banderas españolas, también 'senyeres' y banderas europeas.

Muchos de los lemas y cánticos en la manifestación ensalzan la relación entre España y Catalunya: 'Viva Españana y viva Catalunya', 'Som catalans', 'Catalans, España os quiere'. Abundan también los cánticos y lemas de orgullo español: 'Yo soy español, español' y 'Sí a la unidad de España'.

Otros lemas son críticos con la Generalitat y el 'president': 'Puigdemont a prisión', 'Diálogo? No. A prisión', 'Golpe ruinoso, no' 'golpe tapafraudes, no'

También se añaden pancartas con los colores de Ciudadanos, uno de los partidos que anunció que participaría junto con el PP y los socialistas.

El escritor Mario Vargas Llosa y el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell pronunciarán discursos al final de la manifestación.