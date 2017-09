Miles de estudiantes marchan en BCN a favor del referéndum

Miles de estudiantes de universidades e institutos catalanes salieron este jueves a las calles de Barcelona para manifestarse a favor del referéndum del próximo 1 de octubre. La Guardia Civil ha cifrado en 16.000 los asistentes, mientras que Universitats per la República ha dicho que fueron 80.000. Los estudiantes han arrancado este jueves una huelga a favor del referéndum que proseguirá este viernes.

Los jóvenes arrancaron la protesta a las 12 horas en la plaza de la Universidad, donde representantes estudiantiles leyeron breves manifiestos. Discurrieron a lo largo de toda la Gran Via hasta la plaza de los Països Catalans (Sants) bajo el lema de 'Buidem les aules, defensem la república'. También gritaron otras consignas como "votarem", "independència" i "els carrers seran sempre nostres". E incluso se escucharon gritos que, seis años atrás, fueron lemas del movimiento indignado, como "li diuen democràcia i no ho és".

La manifestación estuvo controlada por un dispositivo policial, aunque se desarrolló de forma pacifíca y sin incidentes. "Creo que el domingo habrá mucha policía en los colegios electorales, por eso intentaré ir antes", explica Guillem Simón, de 18 años. No es fácil para nadie predecir qué va a pasar, pero el joven espera que, tras el 1-O, se proclame la independencia si el 'sí' gana.

Aunque fueron minoritarias, en la manifestación de estudiantes de este jueves pudieron verse algunas banderas de la 2ª República española. Las portaban aquellos que, sin querer la independencia para Cataluña, sí son favorables a la celebración del referéndum. "Creo que me abstendré de votar el día 1. Pero estoy aquí porque quiero que se vote", explica Fidel Millán, de 16 años.

Ambiente festivo

El ambiente fue festivo y no faltó la música ni el humor. "Los catalanes hacen cosas" fue uno de los muchos gritos que se escucharon, en alusión a la conocida frase de Rajoy. También se vieron estudiantes con caretas de Piolín. En un momento se sumaron a la marcha unos 200 bomberos de Catalunya que apoyan el referéndum. "Menys policia i més bombers", gritaron los estudiantes cuando apareció este cuerpo.

Teresa y Montse son dos profesoras de primaria, ya jubiladas, que han salido a manifestarse con los estudiantes. "Este domingo se podrá votar, totalmente. Me he apuntado para hacer guardia", explica Teresa, quien cree que ganará el 'sí' porque "los del 'no' no irán a votar". "Pero si saliese el 'no', por supuesto que lo acataría", añade. "Yo creo que se podrá votar, pero con impedimentos", apunta por su parte Montse.

Las dos mujeres critican la "tensión nerviosa" que generan las actuaciones del Gobierno del PP. "Siempre he querido la independencia, pero cada vez estoy más favor", cuenta Teresa. Los registros policiales de la semana pasada, en su opinión, han hecho que mucha más gente saliera a las calles y se movilizara a favor del referéndum.

"Yo creo que votaremos. Y resistiremos sin violencia como sabe hacer el pueblo catalán. Acabaremos ganando", opina Carla Ferrús, de 17 años. A su lado está Anna Musté, de 19, quien destaca la importancia de "salir a la calle a dar voz" a favor de la independencia. "Ganará el 'sí' seguro. Somos toda Cataluña. Y espero que se proclame la república", añade Carla.

Corte de la AP-7

La mañana de este jueves, unos 50 estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), según el Sindicato de estudiantes de los Países Catalanes (Sepc), cortaron la AP-7 provocando 10 kilómetros de retenciones en sentido Tarragona. El corte duró una media hora (de 8.10 a 8.40 horas) y se enmarcó dentro de la huelga universitaria.