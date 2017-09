Los Mossos alegan ante la Fiscalía que están "haciendo los deberes" para impedir el 1-O

Los Mossos d'Esquadra han alegado ante la Fiscalía que están haciendo todos los deberes que se le ordenaron para impedir la celebración del referéndum por la independencia previsto para el 1-O. En una carta, firmada por el 'major' Josep Lluís Trapero y entregada este lunes en la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya, recuerdan que, de hecho, la policía catalana ha sido el único cuerpo de seguridad que ha atendido la instrucción del ministerio público de diseñar "un plan de actuación" contra la consulta.

El 'major' defiende este plan de los Mossos arguyendo que desde que lo entregaron tan solo han recibido dos comentarios por respuesta. El primero del Fiscal General del Estado, que considera que "no es suficiente para impedir el referéndum". El segundo del secretario de estado de Seguridad, que ha criticado que los efectivos policiales destinados no bastan para "impedir" que se abran "los puntos de votación". Ante esta segunda observación, Trapero razona que, hasta la fecha, "ninguna autoridad judicial" ha ordenado explícitamente que se impida la apertura de los centros de votación. Si en el documento no se aclara el tipo de "actuación operativa" que los efectivos policiales desplegaran en los colegios electorales es, en parte, porque las acciones de la Guardia Civil han tenido "una importante afectación" en la "materialización objetiva del referéndum".

El ‘major’ dice que se vulneran competencias

El 'major' subraya en el escrito que la decisión del fiscal José María Romero de Tejada de elegir al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, para coordinar a los tres cuerpos de seguridad, vulnera las competencias de los Mossos, dado que no se dan las circunstancias que contempla la ley española (artículo 43 de la 2/1986) para tomar esta decisión.

Por estos motivos, Trapero ha solicitado formalmente que se coordinen los trabajos destinados a impedir el referéndum desde la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya, el órgano "fundamental que gestiona, en el ámbito de Catalunya, el intercambio de información y la coordinación operativa". En otras palabras, ‘el major’ le ha rogado al fiscal por escrito que rectifique y que no ceda el mando de la coordinación al Ministerio de Interior –del que depende el Gabinete de Coordinación y Estudios que dirige el coronel Pérez de los Cobos- y lo entregue a este órgano catalán.

Primera reunión en la Delegación del Gobierno

Trapero ha enviado este lunes al comisario Ferran López, número dos de los Mossos, a la primera reunión convocada por el coronel. Fuentes del Ministerio de Interior han subrayado que acogen satisfactoriamente la elección -y no como un desaire- al tratarse de un policía con "perfil más técnico y menos político" que el 'major'.