Nadie quiere ser el primero en golpear

Horas previas a que venza el último, de momento, de los ultimátums del Estado a la Generalitat, no solo ya para que aclare si declaró o no el pasado 10 de octubre la independencia de Cataluña, sino porque, en caso afirmativo, detalle en qué modo revocará dicha proclamación. Y en estas 24 horas previas al envío de la carta que Puigdemont tramitará (sí, finalmente habrá misiva), la palabra del día ha sido ‘elecciones’. Sobre todo porque Mariano Rajoy ofreció un trueque a Carles Puigdemont: el Gobierno se olvida del artículo 155 a cambio de que el ‘president’ convoque elecciones.

El plan hizo batir palmas al llamado sector moderado del PDECat, que tanta influencia tiene en la dirección del partido como escaso eco halla en el Govern. Tanto en Barcelona como en Madrid hubo importantes personajes de la fuerza posconvergente que trataron de que ganara verosimilitud la opción de que Puigdemont iba a aceptar.

Como esos movimientos se produjeron intramuros, es decir, fuera de los focos públicos, pero, a la vez, eran conocidos en tiempo real por todos los actores de la obra, los más soberanistas del mismo PDECat y, especialmente ERC y la CUP, arremetieron con dureza contra esa opción. Fuentes de Esquerra señalaron que aceptar esa propuesta de Rajoy significaba traicionar “a los que se emplearon a fondo para que hubiera el 1-O y, también, a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez” y ya, en un modo más práctico, aseveraron que ni en la táctica partidista les beneficiaba esa opción: “Según las encuestas, las ganaríamos, pero las sumas [para trabar una mayoría] harían imposible un Govern”. Ante todo esto, solo cabía poner en práctica el dictado de las urnas del referéndum, es decir, declarar la independencia.

Negociación abierta

Porque a todo esto, Junts pel Sí y la CUP siguen perfilando como llevar a cabo esa proclamación de la nueva soberanía, según reconocieron todos el martes. Es decir, los rumores y los comentarios ‘sotto voce’ sobre unas elecciones se han ido mezclando con otros que aventuraban posibles fechas para el, este sí, día de la independencia. Gana enteros el fin de semana para la celebración de ese cónclave en el Parlament con el pretendido advenimiento de la República Catalana.

Hubo quien, incluso, mezcló ambas líneas de comentarios y apuntó a la posibilidad de que Puigdemont lo abarcara todo: declarara la República y fuera a elecciones, para presentarlas como constituyentes.

El PDECat, más que Puigdemont, podría estar más que interesado en adelantar ahora una elecciones con el fin de poner en jaque a ERC y forzarlo a construir un Junts pel Sí 2. Los republicanos reniegan del plan. La CUP, además, no aceptaría elecciones en ningún escenario, ni que se aplicara la DUI, con lo que rompería con sus socios. Algo, dicho de paso, que no molestaría en absoluto a ese sector moderado que ha llenado la hemeroteca de ataques a la CUP. Dicho de otro modo, con declaración y, especialmente sin ella, que Puigdemont llame a urnas antes de final de año supone triturar el frente independentista.

En este contexto se celebró un consejo nacional extraordinario del PDECat que hizo levantar, a priori, las cejas a más de uno. Finalmente, el partido avaló la gestión de Puigdemont y que levante la suspensión de la declaración de independencia “si el Gobierno activa el artículo 155”. No antes. Algo que, a buen seguro no comparten ni ERC, ni la CUP, tomando en cuenta el encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, una situación, la de los líderes de Òmnium y ANC, que ha merecido la censura de Amnistía Internacional.

Reunión con Rivera

En tanto, Rajoy siguió afianzando alianzas. Por la tarde se reunió con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Este le mostró su compromiso con el Gobierno y la aplicación del 155, siempre para “convocar de inmediato elecciones”. A eso hay que oponer, sin embargo, que el PP y el PSOE parecen estar de acuerdo en que esa convocatoria no sea tan inmediata, lo que puede dar que pensar que el objetivo último del trueque propuesto por Rajoy no sea conseguir las elecciones inmediatas (no las ansía cuando dialoga con el PSOE) sino, quizá, ahorrarse el dolor de cabeza que puede suponer aplicar la restricción del autogobierno.

Lo que le transmitió Rajoy a Rivera fue, parafraseando a un grupo musical gallego, ‘ante todo mucha calma’. Para empezar, el presidente del Gobierno no va a correr para poner en marcha el 155. No habrá, en principio y salvo respuesta incendiaria de Puigdemont, Consejo de Ministros extraordinario. Se abre otro pulso, a ver quién se mueve antes, si Puigdemont proclamando la independencia o Rajoy poniendo en marcha el artículo constitucional. Es decir, quién de los dos entierra, a ojos de Europa, el diálogo.