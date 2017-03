El 'número 2' de Interior abre la puerta al traspaso de las competencias penitenciarias a Euskadi

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me parece muy decepcionante que una vez más se usen los presupuestos del Estado para intercambiar competencias con los nacionalistas. Ésta no es manera se gobernar un país. El Gobierno vasco debe tener esta competencia, pero porque está recogida en el Estatuto. Además, mientras exista ETA no debe transferirse.