Pedro Sánchez: "Rajoy tiene que dimitir"

A Pedro Sánchez le parece tibia la respuesta del PSOE ante los últimos escándalos de corrupción del PP y considera que su partido debería ser más “contundente” para exigir la renuncia del presidente del Gobierno. Consciente de que una moción de censura requeriría necesariamente del apoyo de Ciudadanos, no defiende esta iniciativa como punta de lanza, pero insiste en que el partido socialista no puede conformarse con llamar a Mariano Rajoy a una comisión de investigación que todavía no ha sido creada.

“Mariano Rajoy tiene que dimitir y hay que exigirle esas responsabilidades políticas en el Congreso de los Diputados”, ha reclamado este jueves en una entrevista en la Cadena Ser. ¿Por qué dimite Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy no? Es un partido podrido de corrupción”, ha reflexionado y ha corregido la afirmación del presidente, quien este miércoles salió del paso al asegurar que la justicia funciona porque “quien la hace la paga”. “Quien la hace la paga no. A quien le pillan, la paga”, ha puntualizado Sánchez.

Sánchez ha evitado comprometer cuál será su decisión si el 21 de mayo se impone a Susana Díaz y a Patxi López y consigue recuperar la secretaría general del PSOE: si buscará acuerdos para promover una moción de censura o iniciativas de presión que bloqueen al actual Gobierno que aboquen a unos nuevos comicios. “Las elecciones vendrán cuando vengan, pero los socialistas tienen que recuperar la credibilidad”, ha zanjado tras recordar que la "moción de censura es una moción constructiva".

"IGLESIAS SE EQUIVOCA"

A pesar de esa ambigüedad, el precandidato ha utilizado la escasa contundencia que, a su juicio, mantiene el PSOE ante los casos de corrupción del PP para reclamar un partido “a la izquierda”. Se niega a aceptar la acusación de haberse podemizado y recuerda que fue la negativa de Pablo Iglesias la que frustró sus expectativas para ser investido presidente.

A pesar de que promueve una alianza estratégica con Podemos, Sánchez ha opinado que el líder morado comete un error al apostar por la protesta en lugar del trabajo parlamentario tras resultar vencedor en Vistalegre 2. “Iglesias se está equivocando de estrategia política”, ha señalado, y ha advertido que, con ese giro de su adversario, “el PSOE tiene un espacio enorme por ocupar”.

CATALUÑA EN LA CONSTITUCIÓN

Sánchez ha explicado que su posición sobre la cuestión catalana ha “evolucionado” y “madurado”, un recorrido que plantea también para la Ley Fundamental. “35 años después de la Constitución tenemos que redefinir lo que significa España, teniendo claro que la sobernía reside en el conjunto del pueblo español”, ha opinado.

Sánchez ha hecho suya la afirmación del historiador Javier Tusell. “La España de nación de naciones más adecuada para los que consideramos que España es mas que la suma de identidades, que es una nación, y aquellos que consideran que España es una realidad plurinacional, plurilingüe y pluricultural”, ha defendido.