Podemos y el PP se enzarzan en el Congreso

Episodio de tensión este miércoles entre Podemos y el PP en el hemiciclo del Congreso. El portavoz de En Marea, Antón Gómez Reino, ha preguntado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el fichaje del exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa por Red Eléctrica Española, participada por la SEPI. Durante su turno de palabra, el diputado deUnidos Podemos ha asegurado que este nombramiento es un "caso obsceno" de puerta giratoria, de "corrupción legal" e incluso de "omertá" (la ley del silencio de la mafia): "Se trata como siempre de apoyar a la familia, pago de favores por el silencio, retiro dorado, trabajo sucio que pagamos bien", ha espetado, provocando sonoras protestas de la bancada del PP.

Según la formación morada, en este momento uno de los populares les ha lanzado: "¿Quieres que vaya o qué?", por lo que Íñigo Errejónha denunciado "malas formas", e incluso ha insinuado amenazas, pero ha avisado de que su grupo no se va a arredrar: "No me ha gustado que nos señalaran. Esas formas sobran en el Parlamento, pero no nos vamos a amilanar", ha asegurado. El portavoz de Podemos en el Congreso también se ha referido a lo sucedido en las redes sociales:

Preguntamos al Gobierno por las puertas giratorias. Se crispa la bancada del PP y uno de ellos llega a decirnos: "quieres que vaya o qué?" — Íñigo Errejón (@ierrejon) 15 de febrero de 2017

El PP ha querido desmentir estas afirmaciones. Según su versión,Iglesias ha gesticulado hacia la bancada de los populares con la mano en el rostro, como queriendo decir "vaya cara", una actitud dirigida aMontoro. Un diputado del PP ha reprochado este gesto y entonces, según los conservadores el secretario general de los morados le ha retado a bajar a los escaños de Podemos, con una evidente actitud de desafío, a lo que el popular le ha respondido que si quería que se acercara. Sea como fuere, la crispación no ha trascendido más allá de las palabras.