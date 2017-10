La policía nacional pide disculpas por su actuación durante el 1-O

Un grupo de mandos intermedios del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en los desalojos de colegios electorales del pasado domingo han decidido romper su silencio para expresar su desolación por lo ocurrido, pedir disculpas a la ciudadanía catalana, criticar la mala dirección política de un operativo "condenado al desastre" y denunciar la deslealtad "traicionera" de los Mossos. Este grupo de policías han hecho llegar un escrito a este periodista, que acredita que los autores son quienes dicen ser. Para evitar que sean objeto de medidas disciplinarias, este diario oculta la identidad de la decena de policías que lo han redactado.

El texto que han remitido a este diario es una explicación cronológica de lo sucedido el 1 de octubre. No obstante, los firmantes no titubean a la hora de pedir disculpas por su actuación. "Pedimos disculpas. No por hacer nuestro trabajo, sino por el daño que una intervención mal dirigida políticamente ha causado en el tejido social al que pertenecemos", sentencia el escrito. "Presentamos nuestras más sentidas disculpas por los excesos que se hayan podido producir, reiterando que la propia esencia del servicio catastróficamente planteado que se nos encomendó comporta inevitablemente escenas como esas", se insiste.

Los firmantes expresan su "indignación con la incompetencia, desidia y falta de conocimientos en seguridad y con respecto a la situación social en Cataluña, de la que adolece el actual Gobierno español, al que atribuyen una "incompetencia" y "complejos y cobardía" que les "está costando muy caro a los policías nacionales y guardias civiles" que defienden "el orden constitucional en Cataluña".

Un operativo distinto y sin violencia

De hecho, aseguran que se podría haber impedido el voto sin necesidad de hacer desalojos, que habría bastado con desplegar de madrugada hileras de policías a las puertas de los colegios. "No es lo mismo entrar en un colegio lleno de gente que impedir la entrada al mismo colegio con una resistencia policial pasiva", explican.

Los policías firmantes reconocen que en la actuación hubo excesos policiales. "¿Se produce algún exceso por parte de algún compañero? Hay vídeos que así lo evidencian. No cabe duda de que sí. Ello tendrá su consecuencia disciplinaria y penal, y todos somos perjudicados por ese bochorno", escriben. Y alertan: "Esas imágenes solo cuentan parte de la historia, no su totalidad. No se ve el previo, solo la reacción".

Así, sostienen que la actuación de los concentrados contribuyó a ello. "La gente escupe, empuja, insulta. De manera intencionada se sitúan niños, chicas y ancianos en las primeras líneas", señalan los firmantes, uno de los cuales asegura que observó "cómo un anciano de unos 80 años pedía a un compañero que lo sacase de ahí, ya que tenía miedo ante la inminente acción policial". "Además", añaden, "tenía que ir al servicio; ante esto dos mujeres que estaban al lado le cogían del brazo para que no se fuera. 'T'has de quedar!' Y a mi compañero paralelamente le escupían y le llamaban ‘hijo de puta español’, ‘Fora!!!’ ‘Opressors!!!’, 'ets un chulo', 'fill de puta’. Al final el compañero consiguió que el anciano saliese del frente de actuación y lo acompañó al servicio".

Los firmantes explican que, en los colegios en que ellos actuaron, "antes de intervenir físicamente para sacar a los manifestantes/votantes se advierte de manera pública de que se va a intervenir en virtud de una orden judicial y que deben desalojar por orden de la fuerza pública". "Lejos de abandonar el lugar -apuntan- siguen con su actitud y nos vemos obligados a levantarlos uno a uno, empujarlos para que salgan, responder agresiones, entrar por encima de muros ante golpes de sillas, palos de fregar, piedras. Ante esta situación, desgraciadamente es inevitable utilizar la fuerza, golpear con la defensa, inmovilizar personas en el suelo, empujar".

Insultos y escupitajos

Los policías que escriben este texto aseguran que "en numerosos colegios los votantes patean, escupen, insultan a policías de paisano y de uniforme". La mañana se convierte en una pesadilla: "Colegio tras colegio y una y otra vez es necesario utilizar la fuerza para desalojar". Los firmantes tienen claro que lo ocurrido es "fruto de nuevo de una actuación mal medida y mal planteada".

A la una, según relatan, se recibe la orden de parar las actuaciones ante, según les dicen, el impacto mediático que está teniendo el operativo. "Estupefactos, nos miramos entre nosotros. ¿Pero de verdad no eran conscientes [el Gobierno] de que en cuanto se diese un golpe con la defensa iba a hacerse viral a través de las múltiples redes sociales? ¿En serio se sorprenden y tienen que valorar continuar o no?", se preguntan los firmantes.

A primera hora de la tarde, los policías constatan que "en numerosos colegios donde se ha entrado se vuelve a votar. Han conseguido más urnas y más papeletas y se sigue votando". "Nuestro trabajo parece inútil, se trata de impedir que se celebre el referéndum, se trata de cumplir el mandato judicial y por lo tanto constitucional y no se clausuran los colegios. Se sigue votando", explican. Horas después, "se da orden de observar el cierre de los colegios". Aunque "inicialmente se pretendía incautar las urnas llenas y evitar que se recuenten o se trasladen, la orden no llega".

Años de trabajo, a la basura

A las once y media de la noche, el comisario principal al mando del operativo se dirige a los policías y les reconoce que les han mandado "al matadero". Les asegura: "Estoy muy orgulloso de vuestro trabajo y de vuestra profesionalidad, estemos de acuerdo o no con cómo se han hecho las cosas".

Los firmantes de este texto denuncian que "se mandó al matadero a funcionarios que llevan años luchando por la seguridad de la sociedad catalana, con el afán de prestigiar los cuerpos a los que sirven". Y añaden: "Sí, el Comisario tenía razón, nos han mandado al matadero social en el que la irresponsabilidad de la lamentable clase política nos obligará a estar largo tiempo. Evidentemente esto no va a quedar así". Además, destacan la precariedad de las condiciones en que los policías han tenido que realizar su labor: "Se alojan en poblaciones a más de una hora y media de coche de Barcelona o en los famosos barcos en el puerto (cuya apariencia ridícula abochorna a los mandos de nuestra UIP). Se ven obligados a hacer más de 300 kilómetros diarios solo para llegar a su puesto de trabajo".

Los firmantes denuncian la deslealtad de los mandos de los Mossos d'Esquadra, a cuya actitud condescendiente con el referéndum atribuyen parte de responsabilidad por lo ocurrido. "Observamos cómo en algunos colegios, siempre de manera voluntaria y entre aplausos, personal acreditado del colegio entregan alguna urna a los mossos presentes. En ningún caso se les entregan todas, solo una y que haya sido ya escrutada y siempre a voluntad del organizador. Esto también se observa en colegios que se habían intervenido previamente por la Policía", explican. Es por eso que los firmantes quieren "significar" su "rechazo a la actuación traicionera, desleal, ilegítima e ilegal de los mandos" de su "cuerpo hermano de Mossos d'Esquadra". "Que han traicionado -aseguran- a España, a los jueces, fiscales y a más de la mitad de la población catalana".