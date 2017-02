El PP avisa: mientras Díaz "deshoja la margarita" Andalucía "se desangra"

Juanma Moreno, presidente del PP andaluz, ha advertido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de que mientras ella "deshoja la margarita" y decide si se presenta a la candidatura a la secretaría general del PSOE Andalucía "se desangra en servicios sociales". Moreno ha hecho esta advertencia sentado al lado de Mariano Rajoy, en un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press que se ha celebrado este lunes en un hotel de Madrid.

Según Moreno, Díaz ha introducido "una inestabilidad" en la comunidad muy perjudicial debido a la pésima situación económica de la autonomía, con la tasa de paro más alta de toda España. "Ha generado una incertidumbre gratuita que es mala institucionalmente y mala para la economía de nuestra tierra", ha lamentado. El presidente de los populares andaluces ha afirmado que si la política sevillana decide abandonar su cargo en la Junta y dar el salto a Madrid no reclamará elecciones anticipadas porque generaría "inestabilidad" y "no tendría sentido" ya que los Presupuestos están aprobados y el PSOE tiene un acuerdo con Ciudadanos. "El PP estará allí para garantizar estabilidad institucional", ha declarado.

Moreno ha advertido de que si Díaz finalmente se presenta a la secretaría general y es derrotada, sería "un fracaso personal de Díaz y un fracaso colectivo del PSOE en Andalucía". Según la encuesta del GESOP para EL PERIÓDICO, la mayoría de los votantes socialistas prefieren a Pedro Sánchez de líder de filas.



INCOMPATIBILIDADES



Ante la delicada situación del PSOE y los problemas económicos de la comunidad, Moreno ha dicho que no ve "compatible" la opción de que la dirigente intente seguir en la Junta y ser secretaria general del PSOE.

En el turno de preguntas, el moderador también le ha planteado si cree que todavía hay margen para encontrar una solución "extraordinaria" al encaje de Catalunya en España. "Lo que hace falta es diálogo, mucho diálogo, toneladas de diálogo", ha respondido antes de señalar que Rajoy ha demostrado en su carrera que es un hombre que sabe negociar. "Hay margen para la negociación y llegar a acuerdos", ha señalado Moreno.



RAJOY, EN SEGUNDO PLANO



Rajoy no ha opinado de ninguno de estos asuntos ya que esta vez ejercía de 'presentador' del invitado, que era Moreno. El presidente del Gobierno ha pasado cómodamente a un segundo plano después de una breve alocución para introducir al dirigente andaluz. Rajoy ha defendido a Moreno como candidato de su partido a la Junta de Andalucía porque es una "tierra española por excelencia" que "merece más de lo que tiene" y no puede "resignarse a unos niveles de paro que están por encima de la media nacional". Es más, ha dicho que esta comunidad necesita políticos que impulsen el bienestar y el interés general de los andaluces y "no piensen solo en atornillar a su propio partido en el poder". La única referencia indirecta a Díaz.