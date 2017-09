El PP denuncia que Ahora Madrid está detrás del acto de apoyo al referéndum

El portavoz del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, denunció este lunes que Ahora Madrid está detrás del acto de apoyo al referéndum que se celebrará en la capital española, dado que Pedro Casas, número 41 de la lista en la que encabezó Manuela Carmena, solicitó la cesión de la Nave de Terneras del Matadero donde está previsto el desarrollo del acontecimiento.

"Carmena dijo el pasado viernes por activa y por pasiva que el acto no tenía nada que ver con el consistorio y ahora nos enteramos de que está detrás un miembro de Ahora Madrid", denunció Martínez-Almeida en un acto, con el resto de concejales del PP, en el Matadero destinado a exigir a Carmena que dé marcha atrás y no permita la celebración pro-referéndum, después de que la consulta catalana haya sido suspendida por el Tribunal Constiucional.

"No en la Nave de Terneras, no a dar cobertura a un referéndum ilegal y suspendido por el TC", proclamó Almeida, pidiendo a Carmena que no cometa el mismo error que cuando en junio permitió que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; su vicepresidente, Oriol Junqueras, y el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, pronunciaran una conferencia en el Palacio de Cibeles defendiendo la autodeterminación de Catalunya.

Ofensas al Rey

El portavoz popular mostró el cartel de convocatoria del acto, con una corona boca abajo en ofensa al Rey y, citando que Casas fue candidato de Ahora Madrid, preguntó si el partido que gobierna la ciudad "seguirá manteniendo que no tienen nada que ver" con la iniciativa, sino que la Junta Municipal de Arganzuela se ha limitado a ceder el local. En este sentido, responsabilizó por igual a la concejala presidenta del distrito, Rommy Arce, y a la propia regidora que delega sus competencias en ella y por tanto podría denegar el permiso a los convocantes.

Para Almeida, esto "no es una carmenada más, sino una canallada", e invitó a la alcaldesa a llamar a sus homólogos de ciudades catalanas que se han negado a ceder locales electorales para el referéndum y a los funcionarios que también se han resistido a colaborar y a preguntarles por las "presiones, intimidaciones, coacciones y escraches" que están sufriendo por su actitud.

Recurso de suspensión

El líder municipal del PP reiteró que se presentará su anunciado recurso contencioso-administrativo solicitando la suspensión cautelar del acto y mantuvo que espera el apoyo de Ciudadanos y del PSOE a su iniciativa.

Almeida condenó, no obstante, las pintadas de extrema derecha que aparecieron en Matadero contra el independentismo, aclarando que el PP apuesta "por la ley y el Estado de Derecho y nunca por actuaciones de este tipo", pero también arremetió contra el rechazo del Gobierno municipal a sumarse a la jura de bandera del 12 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional española.

En este sentido, criticó que la portavoz del Ejecutivo local, Rita Maestre, adujera que este tipo de actos le retrotraen a "épocas oscuras", pues con esa manifestación, en su opinión,"demuestra su ignorancia y desprecia" a quienes se sienten legítimamente españoles".