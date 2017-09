El PP lanza un vídeo en las redes contra la "Hispanofobia" del independentismo

En su particular campaña contra el referéndum unilateral de este domingo, el PP ha intentado viralizar en las redes sociales un vídeo que lleva por lema 'No es democracia, es Hispanofobia'. En él, los populares recuperan algunas intervenciones de líderes independentistas para tratar de demostrar una animadversión hacia España.

Entre las intervenciones que ha recuperado el PP para este vídeo se encuentra la de un texto que escribió Jordi Pujol en la década de los 70 y en la que afirmaba que "el hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico y destruido", y añadía que "el hombre andaluz hace cientos de años que pasa hambre y vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual". También aparecen declaraciones de Gabriel Rufián, cuando dijo que el exministro Jorge Fernández Díaz "no es catalán" porque nació fuera de Catalunya. Y otras de Carme Forcadell calificando de "adversarios" al PP y a Ciutadans y partidos que no se podrían considerar catalanes.

Oriol Junqueras hablando de las diferencias genéticas entre españoles y catalanes, Marta Ferrusola cargando contra José Montilla por su apellido andaluz, Empar Moliner quemando la Constitución, Alfons López Tena hablando del 'España nos roba'... Los conservadores repasan todos estos discursos y finalizan el vídeo con el siguiente comentario: "Los separatistas no respetan la ley porque no respetan España ni a los españoles".