El PSOE andaluz carga contra Sánchez: "Basta de falacias y demagogia"

El PSOE andaluz y el entorno de la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz tratan de desmontar la tesis de que las primarias serán un enfrentamiento entre el 'establishment' y las bases, como augura Pedro Sánchez, arrogándose ser el representante y la voz de los militantes. Y no ha dudado en arremeter contra esa teoría, lanzada el sábado en la presentación de la candidatura del exsecretario general. “Basta de falacias, de engañar y de demagogia”, clamó el secretario de organización andaluz, Juan Cornejo, recordando que habrá primarias y reprochando que, aunque ahora apela a ella, el exlíder del PSOE no convocase a la militancia para que se pronunciara sobre la investidura.

Los socialistas andaluces velan armas a la espera de que Díaz decida formalmente presentar su candidatura a las primarias, algo que no ocurrirá hasta que la gestora no las convoque. Mientras tanto, solo reclaman que se produzca un debate “limpio, con respeto y compañerismo”. “Todos somos lo mismo y venimos del mismo partido -bramó Cornejo-. Pertenecer a la misma organización y compartir proyecto político es algo más que insultarnos y tirarnos los trastos”. El número 2 de la organización andaluza evidenció cuánto han dolido los gritos de “Judas” contra el expresidente Felipe González en Sevilla, su tierra natal. “También hay que respetar la historia de este partido, merecen todo el respeto del mundo”.





DOBLAR PULSO AL PP

A su entender, no hay juego limpio y se lanzan acusaciones que no corresponden con la realidad. “Hay que dejar de engañar a la gente”, pidió Cornejo, quien insistió en que lo que necesita España y los ciudadanos es un partido fuerte para “ser útil” e impedir las “tropelías del gobierno” de Mariano Rajoy. No obstante, el PSOE andaluz no cree que con la abstención a favor del PP “se esté siendo muleta de nadie”, sino más bien se está “doblando el pulso a la derecha”, tras lo que rememoró todos los logros obtenidos en estos dos meses, como la subida del salario mínimo.

Visiblemente molesto, Cornejo exigió que se deje de confundir a la gente, porque “la decisión de abstenerse la tomó el Comité Federal, el máximo órgano del partido, no la gestora”. Los socialistas andaluces no lo ven com un giro a la derecha, como tratan de evidenciar los ahora críticos con la dirección. “Quién puede hablar de derecha e izquierda cuando el único acuerdo firmado fue con C's”, afeó el número 2 de Díaz, “y antes de consultarlo con la militancia”, apostilló. Obvió que el sostén del PSOE en el gobierno andaluz es el partido de Albert Rivera.

La investidura también hizo temblar los puentes entre el PSC y el PSOE tras el 'no' de los catalanes, aunque después del 'tour' de Miquel Iceta por las federaciones socialistas (empezando por la andaluza) el clima ha cambiado. Teresa Cunillera, que el jueves se incorporó a la gestora del PSOE como representante del PSC, ha destacado el "ambiente de voluntad de entendimiento y colaboración" que ha percibido. "Queremos revisar un protocolo de unidad que nos ha dado muchos éxitos aquí y allá. No habrá una mala resolución", ha sentenciado Salvador Illa, una vez garantizada tanto la participación de la militancia del PSC en las primarias del PSOE como la "escrupulosa postura de neutralidad" de sus dirigentes en los comicios todo parece encauzado, informa Roger Pascual.