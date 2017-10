Puigdemont afirma que no tiene ningún contacto con el Gobierno español

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, revela este domingo por la noche en el programa "30 minuts" de TV-3 que no tiene contactps con el Gobierno español y asegura que la declaración de independencia está prevista en la ley del referéndum y que, consecuenPuigdemont, durante su declaración institucional desde el Palau de la Generalitat.temente, aplicará la ley.

En el mismo programa, el delegado del Gobierno español en Cataluña, Enric Millo, apuesta por buscar una solución a la actual situación, con cesiones por las dos partes.

Puigdemont afirma que no hay contactos con el Gobierno español "porque ellos evitan hablar del tema". "Están dispuestos a hablar si no hablamos de esto", afirma el president, que continúa: "¿Pero de qué se piensan que hemos de hablar? La gente no se mueve y planta cara a la violencia policial por una reforma del sistema de financiación. Seamos todos honestos. Hemos de hablar de Catalunya y no quiere hablar".

El dirigente también se muestra determinado a declarar la independencia de Cataluña. "La declaración de independencia - nosotros no lo llamamos declaración unilateral de independencia- está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Aplicaremos lo que dice la ley", afirma.