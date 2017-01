Puigdemont anuncia que se reunirá con Rajoy este mes de enero

El ‘president’ de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha mostrado de nuevo este jueves su convencimiento de que se llevará a cabo el referéndum de independencia. "Si somos capaces, que lo seremos, capaces de organizar el referéndum, el referéndum se hará, y punto, no lo dudo", ha afirmado en una entrevista en Cataluña Ràdio. No obstante, ha asegurado que reiterará su propuesta de referéndum pactado al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, en una reunión que ha anunciado que se llevará a cabo probablemente antes del mes de febrero. "Puede ser antes de que acabe enero", ha añadido.

Asimismo, Puigdemont ha insistido en que aunque no obtenga el beneplácito del Estado el referéndum será vinculante "y efectivo porque los resultados que se desprenderán de la decisión de los ciudadanos, el Govern se compromete a implementarlos". "No es una consulta, una encuesta, no es un 9-N", ha recalcado. Y ha mostrado su convencimiento de que los partidarios del ‘no’ acudirán a las urnas. "¿Alguien cree que en un referéndum que el Govern dice que decidiremos el resultado habrá deserción de la gente que pide que Cataluña siga formando parte de España? No", ha remachado.

Respecto a la hipótesis de que finalmente no se pueda materializar el referéndum, Puigdemont ha dicho que deberá reunirse el Govern, la mayoría parlamentaria que apoya la independencia, y "ver las razones por las que no se ha celebrado". En el caso de que los Mossos reciban la orden de impedir la votación, "podemos aventurar muchos escenarios y esto no forma parte de las hipótesis plausibles", ha respondido el ‘president’. "Si somos capaces, que lo seremos, capaces de organizar el referéndum, el referéndum se hará, y punto, no lo dudo". Sobre una eventual declaración unilateral de independencia si el referéndum no se lleva a cabo, ha respondido: "En el laboratorio está todo".

PACTO DE PRESUPUESTOS

El ‘president’ ha mostrado su confianza en la aprobación de los presupuestos con el apoyo de la CUP, si bien ha reiterado que en caso contrario finalizará la legislatura. "Estoy convencido de que se está avanzando y que la voluntad del Govern y Junts pel Sí es tirar adelante los presupuestos, me consta que en la CUP hay voluntad de que tiren adelante y estamos donde han de estar dos grupos que no son coalición del Govern. Y que hemos de estar negociando. Yo soy, siempre lo he sido, razonablemente optimista en todo y en este caso dejémonos conducir por el diálogo y la negociación y acercar posiciones como se ha hecho en la enmienda a la totalidad", ha afirmado Puigdemont.

En caso contrario, ha advertido de que se deberá ir a elecciones: "No podemos seguir gobernando si no tenemos presupuestos aprobados por coherencia y dignidad democrática".

LEY DE TRANSITORIEDAD

Será "transparente, eficaz y efectivo", ha afirmado sobre las condiciones de celebración del referéndum. Y se ha mostrado convencido de que la llamada ley de transitoriedad jurídica --sobre la nueva legalidad catalana al margen de la española-- que prepara Junts pel Sí y la CUP no será impugnada por parte del Estado antes de llegar a debate en el Parlament: "No, no es posible. Siempre hemos confiado en el Parlament, es fruto de la voluntad de los ciudadanos que han definido una mayoría independentista. Y esto pasará, la ley de transitoriedad, porque lo necesitamos y es un encargo democrático".

MAS NO SE DESCARTA

En relación a la candidatura del PDECat a la presidencia de la Generalitat, Puigdemont ha asegurado que salvo él mismo, nadie en su partido se ha descartado, incluido Artur Mas, quien este lunes dijo a su partido que "todo el mundo ha de saber cuál es su tiempo", un mensaje abierto a todo tipo de interpretaciones. "Le he oído decir [a Artur Mas] otra cosa: aquí salvo Carles Puigdemont, nadie más se ha de descartar para nada y en este momento el partido no tiene como prioridad esto".