Puigdemont defiende a Llach y recuerda al PP sus vinculos con el franquismo

El 'president' Carles Puigdemont ha aprovechado la sesión de control al Govern en el Parlament para expresar una sonora defensa del cantautor y diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, tras la polémica generada por las palabras de este en varias conferencias soberanistas amenazando a los funcionarios con sanciones si no acatan la llamada ley de transitoriedad jurídica que establecería una legalidad catalana. Tras las críticas del PP y de Ciutadans a estas afirmaciones, Puigdmeont ha ensalzado las palabras y la trayectoria de Llach. Y en una respuesta al PSC sobre las amenazas a los servidores públicos, ha asegurado: "Los únicos amenazados se sientan en estos escaños [los de los 'consellers'], los únicos que hemos recibido amenazas somos nosotros".

"Que se la haya de recriminar porque las leyes del Parlament se han de cumplir es un proco raro, intentar presentar a Llach como alguien que amenaza y coacciona no sólo es injusto, es de ignorancia", ha afirmado Puigdemont. Y ha añadido: "si alguna cosa puede acreditar su biografía es haber sido víctima de censrua, detención, prohibición y exilio por parte de gente que comenzaba la carrera política en tiempos de Franco y cuando la acabarno fueron diputados de su grupo político [el PP], como Rodolfo Martín Villa". Las palabras de Puigdemont han recibido una ovación de los diputados de JxSí puestos en pie. El PP ha intentado sin éxito un turno de réplica al considerarse insultados por estas afirmaciones del 'president'

El popular Xavier Garcial Albiol ha reclamado en su pregunta anterior que Puigdemont desautorizara a Llach. "¿Con qué nuevo chantaje y amenaza nos despertaremos mañana, si no comparte las amenazas a los funcionarios le pido que lo desautorice y le solicite la renuncia como hicieron con el senador Vidal, no alargue la legislatura agónica". Albiol ha confiado en que en unas nuevas elecciones se envíe al grupo del Govern a la oposición para "regenerarse democráticamente durante un tiempo". El dirigente del PP ha calificado de "golpe de Estado" las denominadas leyes de desconexión.

CIUTADANS: PAGAR A LOS FUNCIONARIOS

La jefa de la oposición, Inés Arrimadas -de Ciutadans- también ha afeado al 'president' la defensa de Llach. "Usted le aplaude, es vergonzoso, debería defender a los funcionarios, no al señor Llach", ha afirmado la diputada. "Dejen tranquilos a los funcionarios, págenles lo que les deben, consigna las plazas que necesitan y no les amenacen si no quieren seguir" la senda independentista, ha añadido. Puigdemont ha asegurado que se negocia con los sindicatos de funcionarios la recuperación paulatina de su poder adquisitivo tras los recortes efectuados a sus nóminas en tiemops de crisis. También aquí Puigdemont ha contestado al ataque con críticas a Ciutadans por su papel respecto a los profesores y la inmersión lingüística.

LA POLÉMICA REFORMA DEL REGLAMENTO

También el jefe del grupo del PSC, Miquel Iceta, (que ha reclamado al Govern que explique ya la fecha y pregunta y preparativos del referéndum) ha criticado a Llach. "No amenacen a los funcionarios, no amenacen a todos con la inseguridad jurídica, con el choque de legitimidades que se derivará de todo este tripijuego que no nos lleva a ningún lugar", ha espetado. Iceta ha aprovechado para pedir a Puigdemont que no reforme el reglamento para que su grupo pueda aprobar las leyes de desconexión sin debate previo. Ante ello, Puigdemont ha contestado: "“es una lectura forzada afirmar que se limita el papel de la oposición porque se le dan más prerogativas en relación a proyectos de lectura única, se le da posibilidad de hacer lo que otros parlamentos permiten, a la oposición se le amplía el abanico de posibilidades”.

LOS "PATRIMONIOS FAMILIARES"

Por otra parte, el diputado de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, se ha referido a la decisón judicial de enviar a la cárcel a Jordi Pujol junior, y el registro al 'expresident' Pujol. Y ha pedido a Puigdemont que sea más categórico en su lucha contra la corrupción personándose, por ejemplo en el 'caso Palau' y le ha preguntado. "¿Piensa usted como Esperanza Aguirre que ustedes no han sido suficientemente vigilantes?". "La actuación de este Govern ha sido impecable y correcta, tiene poco que ver con patrimonios familiares o entidades ajenas al Govern que deberán responder ante la justícia", ha contestado Puigdemont. Rabell le ha advertido: "Vaya con cuidado, no sea que el famoso hamster [el proceso soberanista] esté rodeado de sapos". El president ha replicado pidiendo no mezclar casos distintos. "Cada cual ha de responder por lo que ha de responder", ha aseverado, desmarcándose de nuevo de "casos de responsabilidad de patrimonio familiar que nada tienen que ver ni con actividades empresariales en Catalunya o que tengan relación directa o indirecta o no con las administraciones", ha añadido. "Seamos rigurosos y al lado del rigor, la máxima exigencia de responsabilidades con todos".