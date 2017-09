Puigdemont divulga en Twitter otra página donde consultar dónde votar el 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este sábado por la mañana con un tuit en Twitter una nueva página web donde consultar los colegios y las mesas del 1-O.

No es poden posar portes al camp: en aquesta web trobaràs el lloc on et correspon votar l'1 d'octubre https://t.co/XdvtLJ2ARt #1Oct