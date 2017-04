Puigdemont y Junqueras: "La única cosa que no haremos es renunciar a votar este año"

El 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han defendido este miércoles en un artículo conjunto publicado en el diario belga 'Le Soir' que "renunciar" a un referéndum de independencia este mismo año es "la única cosa" que el Govern "no hará".

Bajo el título '¿Por qué Madrid no puede ser como Londres?', Puigdemont y Junqueras insisten en que "el escenario de unreferéndum decidido por acuerdo mutuo" es "sin duda" lo que quiere Catalunya e instan al Gobierno de Mariano Rajoy a sentarse "en la mesa del diálogo" para conseguir un pacto similar al del Reino Unido y Escocia.

"La única cosa que no haremos es renunciar a votar este año. Porque son los ciudadanos los que reclaman poder expresar su opinión respondiendo una pregunta clara y simple", exponen los dirigentes independentistas. "Las diferencias no separan, lo que separa es la ausencia de acuerdo para resolverlas", reiteran Puigdemont y Junqueras, asegurando, al mismo tiempo, que el Estado central "ha abandonado todos los catalanes, también a los que no quieren la independencia".